Famosas en Looks Masculinos en los Critics Choice Awards

La moda femenina atraviesa un momento de cambio. La sastrería y los pantalones rectos ocupan un lugar cada vez mayor y redefinen los looks. Así, se observa una búsqueda de comodidad, autenticidad y libertad. Y hoy los Critics Choice Awards son la prueba de ello.
Celebridades como Keri Russell, Teyana Taylor, Bella Ramsey, Alessandra Rosaldo, Kaley Cuoco, entre otras famosas han decido protagonizar este fenómeno en los Critics Choice Awards.
A través de sus elecciones, las actrices legitiman la integración de piezas tradicionalmente masculinas al guardarropa femenino y marcan el pulso de una tendencia que suma adeptas de todas las edades.
Entre las piezas estrella destaca el pantalón de traje negro. Liso, recto, eterno. Además de una herramienta en el mundo de la política, como han demostrado Hillary Clinton o Kamala Harris, estos conjuntos de pantalón y chaqueta, de inspiración masculina, son muy favorecedores y te dan un estilo sofisticado al instante.
Más de los premios
Hollywood vuelve a vestirse de gala para una nueva edición de los Critics Choice Awards, siendo la primera gran alfombra roja de 2026 y una de las más esperadas de la temporada de premios.
La 31º entrega de los Critics Choice Awards, ceremonia donde la Critics Choice Association (CCA) reconoce los mejores logros del cine y la televisión, es la primera gran parada de la "Award Season". Así, en la noche del domingo 4 de enero, el Barker Hangar en Santa Mónica reune en un solo lugar a las figuras más destacadas de la industria.
Antes de la gala, las estrellas que protagonizaron las películas y series más aclamadas del 2025 desfilan por la alfombra roja con estilismos pensados para brillar.