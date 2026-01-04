La IA hace lo suyo y lleva a Demi Lovato a los Critics Choice

Mientras se llevaba a cabo la alfombra roja de la 31 edición de los Critics Choice Awards 2026, cientos de fanáticos explotaron las redes al ver imágenes de Demi Lovato.
Sin embargo, la cantante no estuvo físicamente presente, pero su nombre sonó gracias al poder de los algoritmos y la imaginación de los fans digitales.
¿Qué está pasando realmente?
La ceremonia de los Critics Choice se realiza cada año para premiar lo mejor del cine y la televisión. La edición 31 se realiza desde el Barker Hangar en Santa Mónica, con Chelsea Handler como anfitriona, y está generando fuerte expectativa entre cinéfilos y fashionistas.
Aunque Demi Lovato no ha pisado la alfombra roja de los premio, su presencia en eventos importantes de premiación ha sido notable:
- Vanity Fair Oscar Party 2024
La cantante y actriz deslumbró con un look negro y brillante en la exclusiva fiesta posterior a los Oscar, posando ante cámaras y dejando claro que su estilo está en su mejor momento.
- People’s Choice Awards 2020
Demi fue presentadora oficial del evento, llevando un brillante jumpsuit de lentejuelas que encendió las redes.
Los fans continúan celebrando cada aparición suya, desde premiaciones pasadas hasta sus momentos fashionistas más icónicos, y ahora también sus "versiones digitales" en una alfombra que nunca pisó.
Lo que se espera de esta gala
La edición 31 de los Critics Choice tiene grandes favoritos, incluyendo películas que lideran nominaciones como Sinners, así como producciones destacadas de la temporada. Los críticos señalan que la emoción se concentra en categorías clave como Mejor Película y Mejor Actor/Actriz, con debates sobre quiénes podrían entrar en la carrera rumbo al Oscar.
Además, los looks de otras estrellas están acaparando atención: desde estilos clásicos hasta apuestas arriesgadas que probablemente hagan historia en las siguientes alfombras rojas.