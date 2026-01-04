 Mackenna Grace deslumbra en Critics Choice: belleza y talento
Farándula

Critics Choice: Mckenna Grace muestra lo grande que está y deslumbra con su belleza

La actriz de "Un don excepcional" desfiló en la alfombra roja de los Critics Choice Awards con un vestido de Vega Wang blanco estilo princesa.

McKenna Grace, Instagram
McKenna Grace / FOTO: Instagram

Hollywood vuelve a vestirse de gala para una nueva edición de los Critics Choice Awards, siendo la primera gran alfombra roja de 2026 y una de las más esperadas de la temporada de premios.

Como siempre, antes de que se entreguen las estatuillas, las miradas se concentran en los outfits y en las apuestas de moda que marcarán tendencia para el año que empieza. 

Una de las primeras en llegar a la alfombra roja ha sido la actriz Mckenna Grace, quien saltó a la fama al protagonizar a una niña genio en la cinta "Un don excepcional" al lado de Chris Evans.

La actriz deslumbró en los Critics Choice Awards con un vestido de Vega Wang blanco estilo princesa.

A sus 19 años, McKenna Grance atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera. Desde niña conquistó la industria una madurez interpretativa única y ha encontrado en el 2025 el año perfecto para dar un salo hacia historias más complejas, géneros contrastantes y personajes que exigen profundidad.

Dos producciones muy diferentes la colocan en el foco de la atención: La esperada secuela de "Five Nights at Freddy’s 2" y el drama sentimental "A pesar de ti", adaptación del bestseller de Colleen Hoover.

Más detalles

Apenas cuatro días después del inicio del nuevo año, ya se acerca la primera entrega de premios de 2026. Esta noche, los Premios Critics Choice premian lo mejor del cine y la televisión, reconociendo a los mejores actores, directores, guionistas, diseñadores de vestuario, editores y más de la industria.

Además de las categorías habituales, la 31.ª edición de los Critics Choice Awards incluirá cuatro nuevos galardones: Mejor Serie de Variedades, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Escenas de Acción y Mejor Reparto y Elenco. 

Chelsea Handler presenta la gala de premios por cuarto año consecutivo, y la ceremonia se celebrará de nuevo en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California.

Guatemala
