Tendencias de consumo en Guatemala para Black Friday

El más reciente EY Future Consumer Index 2025 revela importantes transformaciones en los hábitos de consumo de los guatemaltecos de cara al Black Friday. El estudio destaca que los consumidores están adoptando un comportamiento cada vez más híbrido.
Además, alternan con naturalidad entre tiendas físicas y plataformas digitales, mientras buscan mejores precios, conveniencia y experiencias personalizadas. Según el informe, los millennials se han consolidado como una generación altamente informada y exigente: el 21% consulta primero reseñas y recomendaciones antes de realizar una compra.
Para los especialistas, este comportamiento exige que las marcas mantengan una escucha activa en redes sociales y plataformas de opinión, donde los usuarios expresan sus experiencias y expectativas.
"Este comportamiento refuerza la necesidad de comprender y atender a un consumidor más informado, exigente y cauteloso", señaló Héctor Rivera, Socio de Business Consulting de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
El estudio también evidencia un notable cambio generacional de los últimos años para estas fechas. Mientras apenas el 1% de los baby boomers prefiere rentar en lugar de comprar, el 10% de la generación Z ya opta por este modelo, reflejando una mayor apertura al acceso temporal y a un consumo responsable.
Más del Black Friday
La sostenibilidad también juega un rol clave: el 21% de la Gen Z compra productos de segunda mano, frente al 11% de los boomers, impulsando a las empresas a ofrecer alternativas más duraderas, circulares y respetuosas con el ambiente. De cara al Black Friday, los guatemaltecos planean adelantar sus compras navideñas priorizando categorías como electrónicos, televisores, celulares, laptops, moda y accesorios deportivos.
Además, las transacciones digitales continúan en ascenso, reforzando la importancia de que las marcas fortalezcan su comercio electrónico y optimicen sus plataformas para cubrir la creciente demanda.
El informe también subraya el papel de la Inteligencia Artificial en el futuro del consumo: el 47% de los encuestados considera que la IA es más efectiva que la atención humana para ciertos procesos de compra.