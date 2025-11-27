 Tendencias de consumo en Guatemala para Black Friday
Tendencias

Tendencias de consumo de los guatemaltecos para Black Friday

Un nuevo estudio de EY revela que los compradores son ahora más digitales, sostenibles y exigentes, priorizando las reseña.

Compartir:
Black Friday , Black Friday
Black Friday / FOTO: Black Friday

El más reciente EY Future Consumer Index 2025 revela importantes transformaciones en los hábitos de consumo de los guatemaltecos de cara al Black Friday. El estudio destaca que los consumidores están adoptando un comportamiento cada vez más híbrido.

Además, alternan con naturalidad entre tiendas físicas y plataformas digitales, mientras buscan mejores precios, conveniencia y experiencias personalizadas. Según el informe, los millennials se han consolidado como una generación altamente informada y exigente: el 21% consulta primero reseñas y recomendaciones antes de realizar una compra.

Para los especialistas, este comportamiento exige que las marcas mantengan una escucha activa en redes sociales y plataformas de opinión, donde los usuarios expresan sus experiencias y expectativas.

"Este comportamiento refuerza la necesidad de comprender y atender a un consumidor más informado, exigente y cauteloso", señaló Héctor Rivera, Socio de Business Consulting de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

El estudio también evidencia un notable cambio generacional de los últimos años para estas fechas.  Mientras apenas el 1% de los baby boomers prefiere rentar en lugar de comprar, el 10% de la generación Z ya opta por este modelo, reflejando una mayor apertura al acceso temporal y a un consumo responsable.

Más del Black Friday

La sostenibilidad también juega un rol clave: el 21% de la Gen Z compra productos de segunda mano, frente al 11% de los boomers, impulsando a las empresas a ofrecer alternativas más duraderas, circulares y respetuosas con el ambiente. De cara al Black Friday, los guatemaltecos planean adelantar sus compras navideñas priorizando categorías como electrónicos, televisores, celulares, laptops, moda y accesorios deportivos.

Además, las transacciones digitales continúan en ascenso, reforzando la importancia de que las marcas fortalezcan su comercio electrónico y optimicen sus plataformas para cubrir la creciente demanda.

¿Crujirse los dedos es bueno o malo? Esto es lo que revela la ciencia

Crujirse los dedos es un hábito común que ha generado todo tipo de mitos, aquí te contamos más.

El informe también subraya el papel de la Inteligencia Artificial en el futuro del consumo: el 47% de los encuestados considera que la IA es más efectiva que la atención humana para ciertos procesos de compra.

En Portada

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

Juzgado de Extinción de Dominio devuelve edificio a empresa vinculada a Baldizón

02:21 PM, Nov 27
Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)t
Deportes

Aficionadas estallan contra Joel Campbell tras su penal fallado ante Xelajú (VIDEO)

02:32 PM, Nov 27
Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenast
Nacionales

Visita pública en CC: Exponen riesgos de criminalización a autoridades indígenas

12:51 PM, Nov 27
FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva Yorkt
Internacionales

FOTOS: Globos gigantes y Labubus alegran el desfile de Acción de Gracias en Nueva York

02:22 PM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.CorrupciónPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos