¿Es bueno crujirse los dedos?

Crujirse los dedos es un hábito muy común que miles de personas practican a diario, ya sea por nervios, costumbre o para sentir una breve sensación de alivio. Sin embargo, alrededor de esta práctica han surgido numerosos mitos, especialmente el que asegura que tronarse los dedos podría causar artritis con el paso del tiempo.
La evidencia científica permite aclarar estas dudas y entender realmente qué ocurre dentro de las articulaciones cuando se produce el familiar chasquido. El sonido que se genera al crujir los dedos no proviene de los huesos, como muchos creen, sino del fenómeno llamado cavitación.
Dentro de las articulaciones existe líquido sinovial, una sustancia que lubrica y facilita el movimiento. Cuando una persona estira o dobla los dedos hasta cierto punto, el espacio interno de la articulación se expande, la presión disminuye y se forma una burbuja de gas.
El característico "crack" es el resultado de la creación de esa burbuja, no de un choque entre estructuras óseas. Durante décadas se ha sostenido que este gesto podría provocar enfermedades como artritis.
¿Crujirse los dedos podría ser peligroso?
Sin embargo, estudios clínicos y análisis de especialistas han demostrado que no existe evidencia que relacione directamente el hábito de crujir los dedos con el desarrollo de enfermedades articulares. Investigaciones que comparan a personas que se truenan los dedos con quienes no lo hacen han mostrado que ambas presentan el mismo riesgo de padecer artritis u otros desgastes articulares.
Aunque el hábito no es peligroso para la mayoría de las personas, tampoco ofrece beneficios reales para la salud. La sensación de alivio que algunos experimentan es momentánea y no implica una mejora funcional. No se ha comprobado que aumente la flexibilidad, fortalezca las articulaciones ni reduzca dolores de manera eficaz.
Aun así, existen situaciones en las que conviene prestar atención. Si al crujirse los dedos aparece dolor, inflamación, debilidad o limitación del movimiento, podría tratarse de una señal de irritación o un problema articular subyacente. En casos así, es recomendable evitar la práctica y consultar con un profesional de salud.