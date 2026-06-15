Incendio de gran magnitud consume aserradero en Zacapa

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que se registró un incendio de gran magnitud en un aserradero ubicado en el kilómetro 135.5 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del departamento de Zacapa. La emergencia ocurrió el pasado domingo, 14 de junio, y se extendió por más de 10 horas.
Elementos de Bomberos Voluntarios estuvieron a cargo de las labores de extinción y combate de este siniestro que se originó en pacas de bagazo de palma africana y material reciclado de madera y consumió gran parte de la mercadería y la estructura del inmueble.
De acuerdo con las autoridades de socorro, más de 90 mil galones de agua fueron utilizados durante la larga jornada de trabajo operativo que se implementó para controlar las llamas.
Las acciones se desarrollaron en coordinación con personal que movilizaba maquinaria pesada para realizar la remoción del material afectado, permitiendo a los equipos efectuar tareas de enfriamiento en distintos puntos para evitar la propagación y lograr la extinción total del fuego.
Los Bomberos Voluntarios informaron que se ha efectuó también la rotación de personal y que el oficial de operaciones modificó las tácticas y estrategias con el objetivo de optimizar la respuesta y garantizar la efectividad de las maniobras.
Para las 23:00 horas, el comandante del incidente, oficial Lorena Cabrera, indicó que el siniestro había sido controlado en un 75 por ciento, mientras continuaban las labores para liquidar por completo los focos activos y prevenir una posible reactivación.