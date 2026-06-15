Por primera vez, Guatemala formará parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala anunció que Alfredo Ortega Franco resultó electo como Experto Independiente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) para el período 2027-2030.
La elección del connacional se dio este lunes, 15 de junio, en el marco de la 42.ª Reunión de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La cartera detalló que Guatemala integra por primera vez este Comité, lo cual calificó como un hito debido a la importancia de este órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado.
"Es un logro que refleja la confianza de la comunidad internacional con nuestro compromiso con los derechos humanos", destacó la oficina.
La participación de Guatemala en el Comité de Derechos Humanos fortalecerá su presencia en los mecanismos internacionales de protección de los derechos fundamentales y contribuirá al intercambio de experiencias y buenas prácticas en beneficio de la comunidad internacional.
Con este logro, el país reafirma su compromiso con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, así como con el fortalecimiento del sistema internacional basado en normas y principios universales.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7