Hombre es localizado sin vida en la vía pública en zona 10 de Mixco

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este lunes, 6 de julio, en la vía pública en un sector de la colonia Los Planes, zona 10 del municipio de Mixco, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron reportes con respecto a la presencia de una persona en aparente estado inconsciente que podría necesitar atención médica, por lo que de inmediato se gestionaron las acciones necesarias.
Los técnicos en urgencias médicas de la estación de La Comunidad constataron que en la vía pública, específicamente sobre una banqueta, permanecía la persona y procedieron a evaluarla. Las pruebas realizadas no arrojaron resultados de signos vitales presentes, por lo que se declaró su fallecimiento.
Los socorristas permanecieron en el lugar a la espera de que se presentaran las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena para determinar las causas del fallecimiento e identificar a la víctima.