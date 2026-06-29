 Encuentran cuerpo de hombre en vuelta al Lago de Amatitlán

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Localizan a hombre fallecido en circunvalación al lago de Amatitlán

Uno de los carriles se encuentra cerrado en el kilómetro 25.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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El cuerpo sin vida de una persona fue localizado durante la madrugada de este lunes, 29 de junio, en el kilómetro 25 de la carretera en circunvalación al Lago, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas para reportar la presencia de un hombre posiblemente lesionado en ese sector, así que los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al lugar para poder brindarle la asistencia necesaria.

Cuando el personal de la 54 compañía procedió a verificar el estado de salud de esta persona, confirmó que ya no contaba con signos vitales.

"Al fallecido se le observaron sobre el cuerpo heridas cortantes, siendo las autoridades correspondientes quienes establecerán las causas del fallecimiento", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.

La víctima mortal no pudo ser identificada, pues no se localizaron documentos personales en el sector. Solo se pudo determinar que tenía aproximadamente 35 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y gestionar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se harán los análisis para constatar de quién se trata y la causa del deceso.

Cierre vehicular

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales dio a conocer que el Ministerio Público realiza diligencias en el kilómetro 25 de la ruta a Vuelta al Lago, donde se dio el hallazgo de la persona fallecida, por lo que hizo un llamado a tener precaución.

Debido a la emergencia reportada en este tramo se implementó un cierre vehicular que afecta al menos un carril. En el área hay agentes de la institución regulando la movilidad vial.

"Modere su velocidad al conducir. Respete las indicaciones de los agentes de tránsito", detalla el mensaje compartido por la PMT dirigido a los usuarios de este importante sector.

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