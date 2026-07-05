VIDEO. Pipa de gas choca contra una caseta y explota

Una pipa que transportaba gas licuado de petróleo (LP) explotó tras impactar contra una caseta de peaje, provocando un intenso incendio que dejó cinco personas fallecidas. El accidente, ocurrido el pasado 26 de junio, quedó registrado por una cámara de seguridad y en los últimos días el video se ha viralizado en redes sociales debido a la magnitud de la explosión.
El siniestro se registró cerca de la Plaza de Peaje de Sihori, en los límites de la estación de policía de Kokhraj, en el distrito de Kaushambi, en Uttar Pradesh, India. Las imágenes muestran el momento en que el vehículo colisiona y, segundos después, se produce una poderosa explosión que envuelve el área en llamas.
De acuerdo con medios locales, tras el impacto la pipa liberó el gas LP que transportaba, lo que originó un incendio de grandes proporciones y movilizó a los equipos de emergencia.
Cinco personas fallecidas
Las autoridades informaron que el accidente dejó un saldo de cinco personas fallecidas y que se abrió una investigación para determinar las causas del choque y esclarecer las circunstancias que provocaron la tragedia.
El video del incidente ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan su asombro por la fuerza de la explosión y los daños ocasionados.