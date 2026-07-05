Desaparece bombero en operativos por accidente aéreo

El Ejército de Guatemala confirmó que, "de momento, un rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate permanece desaparecido", en medio de las acciones para recuperar los cuerpos de tres personas fallecidas en un accidente aéreo que ocurrió en la aldea Unión Victoria, de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
Las fuerzas armadas confirmaron la desaparición del brigadista este domingo, 5 de julio de 2026, por lo que indicaron que "las operaciones para su localización continúan de forma ininterrumpida".
Por medio de un comunicado, el Ejército de Guatemala informó que sigue trabajando en atención al accidente aéreo registrado en el departamento de Chimaltenango. Agregaron que, en coordinación con los cuerpos de socorro y las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Respuesta, continúan desarrollando las operaciones de búsqueda, rescate y extracción de los cuerpos en el área del incidente.
Asimismo, relataron que, debido a las condiciones del terreno y a la complejidad de las operaciones, se ha reforzado con el despliegue unidades terrestres para apoyar las labores de búsqueda.
De momento, un rescatista de la Brigada Humanitaria y de Rescate permanece desaparecido, por lo que las operaciones para su localización continúan de forma ininterrumpida", afirmó el Ejército de Guatemala.
En otras noticias: Los cuerpos de rescate trabajan en contra del reloj para ubicar a una niña de 3 años que fue reportada como desaparecida, tras ser víctima del caudal del Río Cabuz.
Recursos en el área del accidente aéreo
El Ejército de Guatemala agregó que mantiene desplegadas todas las capacidades humanas, logísticas y operacionales necesarias para atender esta emergencia.
Las fuerzas armadas indicaron que continuará informando oportunamente sobre el desarrollo de las operaciones a través de sus canales oficiales.
En este tema, los cuerpos de rescate confirmaron el rescate de uno de los tres fallecidos por el accidente aéreo. Actualmente, los bomberos trabajan para la recuperación de dos cuerpos más que están pendientes de ser identificados.