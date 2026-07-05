Buscan niña desaparecida tras ser arrastrada por Río Cabuz

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Buscan niña desaparecida tras ser arrastrada por el Río Cabuz

Los cuerpos de rescate trabajan en contra del reloj para ubicar a una niña de 3 años que fue reportada como desaparecida, tras ser víctima del caudal del Río Cabuz.

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Bomberos y familiares trabajan en la localización de la pequeña desaparecida., Bomberos Municipales Departamentales.
Bomberos y familiares trabajan en la localización de la pequeña desaparecida. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales reportaron, este domingo, 5 de julio de 2026, que continúan con las tareas de búsqueda y localización de una niña de 3 años que fue arrastrada por la corriente del Río Cabuz. Según el reporte inicial de los cuerpos de rescate, la pequeña cayó al agua por causas que se desconocen, generando la alerta que movilizó a varios rescatistas y unidades de emergencia al lugar.

En el lugar, los paramédicos recorren el río en varias direcciones para tratar de ubicar a la menor. En las operaciones participan integrantes del cuerpo de rescate que tienen sede en varios lugares, como San Pablo, aldea El Porvenir, El Tumbador, San José, El Rodeo y San Pedro Sacatepéquez San Marcos.

En el reporte original, los cuerpos de rescate informaron que la tragedia ocurrió a causa del caudal del río Cabuz, en el sector de la aldea Quetzalí, del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos. En imágenes compartidas por los bomberos se pudo establecer que las tareas se implementan con apoyo de vecinos y familiares.

En los trabajos de localización también participa la Patrulla de Rescate Nacional, cuyos especialistas integran el procedimiento de localización, en apoyo a los vecinos del área.

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Los cuerpos de rescate notificaron que reanudarán las acciones de búsqueda y rescate el domingo, desde las 5:00 horas.

Niña desaparecida en el Río Cabuz es identificada

Los cuerpos de rescate indicaron que la menor desaparecida fue identificada como Yanixa Esteban, de 3 años de edad, quien es originaria de la Aldea Quetzali del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que desde la tarde del pasado sábado se activó la alerta, tras varias llamadas pidiendo auxilio. De manera inmediata se activó la búsqueda que hoy se reanuda en el área.

En imágenes, se puede observar que el área de recorrido del Río Cabuz está lleno de piedras de grandes tamaños, por lo que los rescatistas revisan todos los rincones que se generan por esas condiciones, para tratar de ubicar a la pequeña.

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