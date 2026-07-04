 Localizan un arma de fuego en la cárcel Renovación 1

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28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
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Japan JAP
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Germany GER
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Finalizado
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01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
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USA USA
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Finalizado
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Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
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Cape Verde CVA
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Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
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Morocco MOR
42
Paraguay PAR
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Nacionales

Localizan un arma de fuego en la cárcel Renovación 1

Además, las autoridades reportaron el hallazgo de otros ilícitos durante una requisa el centro carcelario Renovación 1.

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Agentes de la PNC contabilizan los ilícitos encontrados dentro del penal Renovación 1., PNC de Guatemala.
Agentes de la PNC contabilizan los ilícitos encontrados dentro del penal Renovación 1. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó una requisa en la cárcel Renovación 1, durante es sábado, 4 de julio de 2026, destacando el hallazgo de un arma de fuego, entre varios ilícitos que aún están siendo contabilizados.

Las autoridades establecieron que dentro de las carceletas de la instalación penitenciaria también se encontraron otros ilícitos como drogas y una cantidad aún no determinada de teléfonos móviles. La PNC compartió imágenes en las que mostró que los ilícitos fueron llevados a un área abierta para ser fotografiados y contabilizados.

En las imágenes captadas por la PNC, se logra observar que dentro del penal Renovación 1 había varios teléfonos móviles de distintos tamaños, marcas y tipos. Algunos tenían la pantalla quebrada y fueron mostrados junto a otros aparatos electrónicos como routers o baterías de respaldo.

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