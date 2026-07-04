Localizan un arma de fuego en la cárcel Renovación 1

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó una requisa en la cárcel Renovación 1, durante es sábado, 4 de julio de 2026, destacando el hallazgo de un arma de fuego, entre varios ilícitos que aún están siendo contabilizados.
Las autoridades establecieron que dentro de las carceletas de la instalación penitenciaria también se encontraron otros ilícitos como drogas y una cantidad aún no determinada de teléfonos móviles. La PNC compartió imágenes en las que mostró que los ilícitos fueron llevados a un área abierta para ser fotografiados y contabilizados.
En las imágenes captadas por la PNC, se logra observar que dentro del penal Renovación 1 había varios teléfonos móviles de distintos tamaños, marcas y tipos. Algunos tenían la pantalla quebrada y fueron mostrados junto a otros aparatos electrónicos como routers o baterías de respaldo.