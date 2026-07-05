“El Rey” retumba en el Mundial 2026: así fue el espectáculo de Maná en el México vs. Inglaterra

El medio tiempo del México vs. Inglaterra se transformó en una gran fiesta cuando Maná apareció en el escenario e hizo cantar a miles de aficionados con un emotivo homenaje a la música mexicana.

El Mundial 2026 volvió a demostrar que no solo se vive con futbol. Durante el esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, el medio tiempo ofreció uno de los momentos más emotivos del torneo gracias a la presentación de Maná, la banda mexicana que convirtió el Estadio Ciudad de México en un enorme karaoke al interpretar clásicos que despertaron el orgullo de la afición.

Miles de aficionados acompañaron con sus voces a Fher Olvera y compañía en un espectáculo que mezcló rock, tradición y sentimiento mexicano, justo cuando la Selección Mexicana disputaba uno de los encuentros más importantes del campeonato.

Maná medio tiempo México vs. Inglaterra - Foto EFE

Un homenaje a Vicente Fernández

Uno de los momentos más ovacionados llegó cuando Maná interpretó "El Rey", el inmortal tema compuesto por José Alfredo Jiménez y popularizado internacionalmente por Vicente Fernández.

Desde los primeros acordes, el estadio respondió cantando al unísono, mientras decenas de miles de aficionados levantaban sus teléfonos celulares para registrar una escena que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Las imágenes mostraban a seguidores mexicanos, e incluso aficionados ingleses, acompañando el coro de una de las canciones más representativas de la música ranchera.

Videos publicados en distintas plataformas convirtieron ese instante en uno de los más compartidos de la jornada.

También sonó "Oye Mi Amor"

Además del homenaje a Vicente Fernández, Maná interpretó su clásico "Oye Mi Amor", una de las canciones más emblemáticas de la agrupación y que ya había sido protagonista durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 celebrada semanas atrás en el mismo estadio.

El tema volvió a poner de pie a los asistentes, quienes corearon la canción mientras el espectáculo llenaba de luces y color la cancha.

Para muchos aficionados, la interpretación representó un guiño a la inauguración del torneo y reafirmó el papel de Maná como una de las bandas más representativas del rock latino.

Maná medio tiempo México vs. Inglaterra - Foto EFE

Un espectáculo con identidad mexicana

La FIFA ha apostado durante el Mundial 2026 por incorporar elementos culturales propios de cada país sede, utilizando artistas locales y canciones emblemáticas para fortalecer la identidad de cada encuentro.

En el caso de México, la música ha tenido un papel fundamental dentro de la experiencia del torneo, combinando clásicos del rock nacional, mariachi y otros géneros que forman parte del patrimonio musical del país.

La presentación de Maná encajó perfectamente con esa estrategia, al ofrecer un espectáculo que conectó tanto con aficionados mexicanos como con visitantes extranjeros.

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