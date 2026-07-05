 Inauguran cancha de futbol en Piedra Parada Cristo Rey

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Inauguran cancha de futbol en Piedra Parada Cristo Rey

Con un partido de futbol y un discurso del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quedó inaugurado el nuevo espacio deportivo.

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La nueva cancha se ubica en Piedra Parada Cristo Rey. , Cortesía.
La nueva cancha se ubica en Piedra Parada Cristo Rey. / FOTO: Cortesía.
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El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, inauguró una nueva cancha de futbol en Piedra Parada Cristo Rey, durante la tarde de este domingo, 5 de julio de 2026, ante la presencia de varios vecinos, quienes también disfrutaron de un partido de futbol inaugural tras la ceremonia.

En su discurso, Siero expresó felicidad al ver a los vecinos en los alrededores de la construcción, asegurando que ello muestra que están haciendo las obras correctas. El jefe edil agregó que durante su gestión han logrado hacer otros proyectos en las cercanías, gracias a que, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza.

Siero recordó que, en este lugar, además de la cancha de futbol, en ese lugar han construido un mercado, un instituto, un pozo y ahora un estadio. El funcionario resaltó que al ingresar a la edificación pudo ver familias reunidas, incluyendo a los abuelitos y a los niños.

La nueva cancha deportiva se encuentra ubicada a un costado del Salón Municipal de Piedra Parada Crusto Rey y fue edificada con el propósito de ampliar y mejorar la infraestructura destinada a la practica del deporte en el lugar.

Cancha para beneficiar a los vecinos

La nueva cancha deportiva beneficiará a la población que se dedica a practicar el futbol, especialmente a quienes integran las distintas ligas de barrio de la localidad. De hecho, al finalizar el discurso del alcalde, los lugareños organizaron un partido de futbol inaugural e invitaron a más personas a la práctica del deporte.

Durante la inauguración, las autoridades contaron con la presencia del jugador de Municipal José "El Caballo Morales", quien compartió con los residentes beneficiados con la edificación de las nuevas instalaciones deportivas.

Fotos: Alcalde Sebastián Siero presenta informe de su gestión 2025

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, hizo un llamado a servir para que el pueblo esté mejor.

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