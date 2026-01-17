Alcalde Sebastián Siero presenta informe de su gestión 2025

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, ofreció una presentación ante vecinos y funcionarios en la que destacó las obras realizadas durante 2025. En un video se destacaron algunos proyectos como el de Transpinula, que actualmente ofrece seis rutas para los vecinos del municipio, como un sistema de transporte seguro, ordenado y vivo, pensado para los vecinos y para los niños.
En el contexto del transporte, las autoridades ediles destacaron el uso de la tarjeta para estudiantes, llamada "soluciona". "Esto no pasaba antes, por eso decimos que, si fuera fácil, cualquiera lo haría", afirmaron en el audiovisual.
Cuidamos de nuestros niños para que crezcan seguros, con las mejores oportunidades, porque cuidar de ellos es cuidar el futuro de nuestro municipio. Nuestro trabajo es servirle con excelencia y cuidarlo a usted y su familia", destacaron.
El video aseguró que la seguridad preocupa a los vecinos y afuera la violencia crece "y el Ministerio de Gobernación al día de hoy no ha tomado acciones concretas contra la inseguridad, pero aquí si decidimos actuar, reforzamos nuestra policía municipal de seguridad, sumamos más personal y más equipo; trabajamos junto al Ministerio Público para combatir la extorsión", afirmaron.
Seguridad como prioridad del alcalde Sebastián Siero
Con el apoyo del Ejército de Guatemala hoy implementamos un destacamento militar para poder brindar presencia militar permanente en todo nuestro municipio", celebraron.
Las autoridades aseguraron que el fin de estas actividades es que los vecinos salgan tranquilos a trabajar y a realizar sus mandados. "Que los emprendedores puedan abrir su negocio todos los negocios, con tranquilidad para que su familia esté protegida, porque la familia es el corazón de Santa Catarina Pinula".
La Municipalidad de Santa Catarina Pinula aseguró que su trabajo es integral, recuperando espacios abandonados y transformándolos en parques infantiles y plazas ecológicas, áreas verdes y lugares de convivencia.
"Nuestro trabajo como municipalidad es invertir bien sus impuestos y cuando no hay corrupción el dinero alcanza y eso se logra. Hoy se ve la inversión en educación como nunca antes; estamos construyendo la nueva escuela primaria de El Carmen, la más grande que hemos construido y hoy contamos con cuatro sedes universitarias para que nuestros jóvenes puedan estudiar aquí y construir su futuro aquí", destacaron.
Planta de tratamiento más grande del municipio
Las autoridades ediles también contaron que están construyendo una gran planta de tratamiento en el área del Manzano La Libertad, con más de dos kilómetros de tuberías de drenajes.
"Estamos construyendo la planta de tratamiento más grande del municipio, entre Cristo Rey y la colonia Santo Domingo; este plan de futuro no se detiene", resaltaron.
Paso a desnivel en Don Justo
Las autoridades ediles también destacaron la construcción del paso a desnivel del área de Don Justo, que beneficiará a más de 130 mil conductores, incluyendo a quienes viajan hacia El Pajón, Laguna Bermeja, El Manzano La Libertad, entre otras aldeas y municipios cercanos.
"Esto no es casualidad, esto es planificación, orden y trabajo en conjunto; perforamos tres pozos, nuevas canchas deportivas, una nueva piscina municipal, la única y primera academia de motoristas en el país, porque nuestro compromiso es claro, que Santa Catarina Pinula no se detenga, que siga creciendo y que siga siendo referente a nivel nacional con más seguridad, mejor transporte, más transporte, más oportunidades y más bienestar", afirmaron.
Santa Catarina Pinula está mejor que nunca y lo mejor aún está por venir", finalizaron.
Juramentación de autoridades
El alcalde Sebastián Siero también juramentó a los nuevos Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y alcaldes auxiliares para un periodo de dos años. Para eso, el jefe edil pidió que los asistentes se pusieran de pie para hacer la juramentación.
Siero pidió a los nuevos funcionarios que levantaran la mano para jurar a Dios y al pueblo para ser personas honorables, leales y comprometidas con el municipio de Santa Catarina Pinula y cada uno de sus vecinos.
Motivación para servir
Siero motivó a su equipo de trabajo para servir, citando una frase que le repetía su abuelo, que afirma: "El que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve".
Esa frase se la aprendí a mi abuelo quien contaba; esta frase la decía mucho un general que fue presidente del país y la repetía mucho para motivar a los guatemaltecos para servir a los demás", compartió.
Hoy se la repito en especial a todos los que trabajan en este equipo, en el gobierno, en el Congreso, porque el reto que tenemos es servirle a los demás, porque l persona que hace su trabajo sirve al pueblo, para que cada aldea y colonia esté bien, para que cada casa esté mejor, cada calle, cada cuadra este cada vez mejor", instó.