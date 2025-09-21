 Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinula
Nacionales

Fotos: Inauguran piscina en polideportivo de Santa Catarina Pinula

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, presentó la nueva piscina y las mejoras en el polideportivo de la Cuchilla El Carmen.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula, bajo la administración del ingeniero Sebastián Siero, celebró la inauguración de la primera piscina municipal de la localidad. / FOTO: Álex Meoño.

La inauguración de una nueva piscina y una cancha deportiva, entre otras mejoras, fue motivo de fiesta para vecinos y autoridades del municipio de Santa Catarina Pinula, del departamento de Guatemala durante la tarde de este domingo 21 de septiembre de 2025; el alcalde de la localidad, Sebastián Siero, resaltó que estas instalaciones, ubicadas en la Cuchilla El Carmen, servirán para que los niños de 7 años en adelante aprendan a nadar. Asimismo, el jefe edil destacó otras mejoras en las instalaciones, como la construcción de casetas y la instalación de mallas de seguridad.

La idea es que ustedes aprendan a nadar, que se la disfruten y que vengan a hacer deporte", expresó el alcalde, Sebastián Siero.

Siero añadió que la instalación de la piscina también incluye programas para que los adultos mayores también aprendan a nadar, asegurando que la edad no es excusa para no aprender. Durante su discurso, el jefe edil presentó a los tres instructores que se harán cargo de las clases para los vecinos, quienes podrán elegir horarios disponibles entre 9:00 y 17:00 horas, de lunes a viernes, incluyendo los sábados.

Al momento de cortar la cinta de inauguración, los organizadores del evento festejaron con juegos artificiales que destacaron los colores azul y blanco del Pabellón Nacional. En su discurso, el jefe del palacio edil destacó que esta es una obra más de cientos que están poniendo en práctica, porque "cuando no hay corrupción el dinero alcanza, y para mí es un honor, junto con todo el equipo de la Municipalidad, entregarles esta nueva piscina municipal".

La meta es llevar a un pinulteco a las olimpiadas

En entrevista exclusiva a Emisoras Unidas Digital, el jefe edil contó esta es una de las primeras piscinas municipales que ponen a funcionar, porque una de las metas es que "en un par de años llevemos a un pinulteco a las olimpiadas y crear nuestro propio equipo de natación". Además de eso, la comuna busca enseñarle a nadar a todos sus niños, jóvenes y adultos mayores.

Es más, tenemos inscritas a personas de la tercera edad. Tenemos ya más de 500 personas inscritas en nuestra academia de natación, la cual inicia ya la otra semana", precisó Siero.

El costo del proyecto

Siero reveló que el proyecto se edificó en seis meses y tuvo un costo de "un poco más de Q4 millones", porque se trabajó toda el área de la piscina, los vestidores, la nueva cancha de futbol con grama sintética para niños y locales para los emprendedores de la aldea".

Siero añadió que actualmente la piscina posee agua a temperatura ambiente, pero en un futuro piensan climatizarla, porque ese es un requisito para competencias internacionales. Reiteró que la piscina y la academia de natación funcionará de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas y los domingos permanecerá abierta como espacio libre para quienes deseen llegar a hacer deporte, siempre y cuando sepan nadar.

Siero enfatizó que las clases de natación serán totalmente gratuitas.

Con información e imágenes del fotoperiodista Álex Meoño. 

