 Triple colisión causa un herido en la calzada Roosevelt
Triple colisión causa un herido en la calzada Roosevelt

Bomberos Municipales y Voluntarios atendieron un accidente de tránsito que involucró a varios automotores en la Calzada Roosevelt.

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron al lugar para atender a los afectados por el accidente vial., Captura de pantalla.
Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron al lugar para atender a los afectados por el accidente vial. / FOTO: Captura de pantalla.

El gerente de comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora del Tránsito y Transporte (EMETRA), Amílcar Montejo, informó que la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025 ocurrió una múltiple colisión con el saldo de un herido en la calzada Roosevelt. El comunicador informó que especificó que en total fueron tres vehículos los que protagonizaron el accidente que fue atendido por los Bomberos Municipales y Voluntarios.

En las imágenes compartidas por Montejo se pudo observar que entre los involucrados está un carro sedan de color negro, una motocicleta sport de color rojo que quedó sobre el vehículo de cuatro ruedas. El portavoz precisó que el accidente tuvo lugar en la Calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.  

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala para regular el tránsito y pedir a los conductores que continuaran su marcha sin detenerse para observar el incidente. El hombre lesionado fue trasladado hacia un centro asistencial con un golpe en la rodilla derecha que le sangraba al momento de ser vendado.

VIDEO. Subinspector desarma y captura a hombre que amenazaba a una mujer en Alta Verapaz

El individuo portaba un arma blanca, pero la pronta intervención de la PNC en respuesta a una denuncia ciudadana permitió poner a salvo a la víctima.

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

