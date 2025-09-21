Triple colisión causa un herido en la calzada Roosevelt

El gerente de comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora del Tránsito y Transporte (EMETRA), Amílcar Montejo, informó que la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025 ocurrió una múltiple colisión con el saldo de un herido en la calzada Roosevelt. El comunicador informó que especificó que en total fueron tres vehículos los que protagonizaron el accidente que fue atendido por los Bomberos Municipales y Voluntarios.
En las imágenes compartidas por Montejo se pudo observar que entre los involucrados está un carro sedan de color negro, una motocicleta sport de color rojo que quedó sobre el vehículo de cuatro ruedas. El portavoz precisó que el accidente tuvo lugar en la Calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala para regular el tránsito y pedir a los conductores que continuaran su marcha sin detenerse para observar el incidente. El hombre lesionado fue trasladado hacia un centro asistencial con un golpe en la rodilla derecha que le sangraba al momento de ser vendado.