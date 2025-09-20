VIDEO. Subinspector de PNC detiene agresión a mujer

La Policía Nacional Civil (PNC) difundió un video en el cual se observa el caso de una mujer que está siendo agredida por un hombre que portaba un arma blanca y destacó el papel que cumplió un integrante de la institución al intervenir, poner a salvo a la víctima y consignar al implicado. Los hechos se registraron en el barrio San Benito, Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.
En la grabación, compartida en las redes sociales de la entidad de seguridad, se puede ver el momento en el que aparentemente las dos personas tienen una discusión, en medio de empujones y golpes. El individuo, además, porta en su mano el objeto punzocortante.
Los vecinos se comunicaron con la PNC para solicitar apoyo para controlar esta situación. Sin embargo, en ese momento solo el jefe de la subestación de la localidad se encontraba en la sede policial. Se trata del subinspector Remigio Andony Morales Chen, quien no dudó en actuar.
"Los demás policías estaban en otra misión, por lo que el jefe de esa subestación, en un vehículo particular, fue a verificar al lugar los hechos", explicó la entidad.
Actuar de policía evita agresión
En el video difundido se comparte también el testimonio del director general de la PNC, David Boteo, quien consideró que se trató de una "valiente acción" del elemento policial que permitió poner a salvo a la mujer.
Compartió que el sospechoso, identificado como Moisés Chub Maquin, de 23 años, amenazaba con quitarle la vida a la víctima, quien es su conviviente. Para esto tenía en su poder una bayoneta.
Como resultado de la pronta intervención del policía, el individuo fue desarmado y consignado. También fue puesto a disposición por cargos de amenazas y escándalo.
"Como director de la PNC quiero manifestar mi felicitación pública al subinspector de policía Remigio Morales, jefe de subestación de La Tinta, de Alta Verapaz, donde en un acto heroico el 18 de septiembre, tras una denuncia ciudadana y una alerta en la cual una fémina estaba siendo posiblemente agredida por un individuo bajo efectos de licor que portaba un arma, se dirigió al lugar y él solo redujo al orden al individuo", dijo al respecto el jefe policial.
Mujer no quiso denunciar caso
Boteo calificó como lamentable el hecho de que, al verificar el informe sobre el incidente, se pudo observar que la fémina que estaba siendo agredida se negó a participar en el procedimiento para buscar justicia.
"No quiso ir al juzgado para dar su declaración y en ningún momento apoyó el procedimiento", indicó el director.
También reiteró su felicitación al subinspector porque, a pesar de la falta de seguimiento de parte de la víctima, lo puso a disposición ante juez competente por los hechos descritos. Agregó que quedará a cargo de los órganos de justicia de la localidad resolver la situación jurídica del detenido.