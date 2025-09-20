 VIDEO. Subinspector de PNC detiene agresión a mujer
Nacionales

VIDEO. Subinspector desarma y captura a hombre que amenazaba a una mujer en Alta Verapaz

El individuo portaba un arma blanca, pero la pronta intervención de la PNC en respuesta a una denuncia ciudadana permitió poner a salvo a la víctima.

Compartir:
La PNC difundió las imágenes relacionadas con este operativo en Alta Verapaz., PNC
La PNC difundió las imágenes relacionadas con este operativo en Alta Verapaz. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) difundió un video en el cual se observa el caso de una mujer que está siendo agredida por un hombre que portaba un arma blanca y destacó el papel que cumplió un integrante de la institución al intervenir, poner a salvo a la víctima y consignar al implicado. Los hechos se registraron en el barrio San Benito, Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.

En la grabación, compartida en las redes sociales de la entidad de seguridad, se puede ver el momento en el que aparentemente las dos personas tienen una discusión, en medio de empujones y golpes. El individuo, además, porta en su mano el objeto punzocortante.

Los vecinos se comunicaron con la PNC para solicitar apoyo para controlar esta situación. Sin embargo, en ese momento solo el jefe de la subestación de la localidad se encontraba en la sede policial. Se trata del subinspector Remigio Andony Morales Chen, quien no dudó en actuar.

"Los demás policías estaban en otra misión, por lo que el jefe de esa subestación, en un vehículo particular, fue a verificar al lugar los hechos", explicó la entidad.

Actuar de policía evita agresión

En el video difundido se comparte también el testimonio del director general de la PNC, David Boteo, quien consideró que se trató de una "valiente acción" del elemento policial que permitió poner a salvo a la mujer.

Compartió que el sospechoso, identificado como Moisés Chub Maquin, de 23 años, amenazaba con quitarle la vida a la víctima, quien es su conviviente. Para esto tenía en su poder una bayoneta.

Como resultado de la pronta intervención del policía, el individuo fue desarmado y consignado. También fue puesto a disposición por cargos de amenazas y escándalo.

"Como director de la PNC quiero manifestar mi felicitación pública al subinspector de policía Remigio Morales, jefe de subestación de La Tinta, de Alta Verapaz, donde en un acto heroico el 18 de septiembre, tras una denuncia ciudadana y una alerta en la cual una fémina estaba siendo posiblemente agredida por un individuo bajo efectos de licor que portaba un arma, se dirigió al lugar y él solo redujo al orden al individuo", dijo al respecto el jefe policial.

Mujer no quiso denunciar caso

Boteo calificó como lamentable el hecho de que, al verificar el informe sobre el incidente, se pudo observar que la fémina que estaba siendo agredida se negó a participar en el procedimiento para buscar justicia.

"No quiso ir al juzgado para dar su declaración y en ningún momento apoyó el procedimiento", indicó el director.

También reiteró su felicitación al subinspector porque, a pesar de la falta de seguimiento de parte de la víctima, lo puso a disposición ante juez competente por los hechos descritos. Agregó que quedará a cargo de los órganos de justicia de la localidad resolver la situación jurídica del detenido.

En Portada

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Nacionales

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Nacionales

Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Deportes

Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos