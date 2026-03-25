 Cómo ahorrar combustible ante el alza de precios en Guatemala
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Cómo ahorrar combustible ante el alza de precios en Guatemala

Consejos para gastar menos gasolina con los precios actuales.

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Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

El aumento constante en los precios del combustible ha generado preocupación entre los conductores guatemaltecos. Asociaciones automovilísticas y expertos en movilidad aseguran que, más allá de los ajustes económicos, existen estrategias concretas para reducir el consumo de combustible sin comprometer la seguridad ni la movilidad diaria.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener los neumáticos correctamente inflados. Según expertos, circular con llantas con baja presión no solo dificulta la conducción y aumenta las distancias de frenado, sino que también eleva significativamente el gasto de gasolina.

Otra sugerencia de peso es evitar el uso innecesario del vehículo. Aunque no siempre es posible dejar el carro en casa, cada viaje que se evita representa un ahorro directo de combustible. Transporte público, bicicleta o compartir vehículo son alternativas recomendadas por los especialistas, especialmente en recorridos cortos dentro de la ciudad.

Evite sobrecargar el vehículo

Los expertos también destacan la importancia de eliminar peso extra del vehículo. Datos técnicos indican que cada 100 kilos adicionales pueden aumentar el consumo hasta 0,3 litros cada 100 kilómetros, un efecto que se nota sobre todo en zonas urbanas donde se requieren constantes arranques y aceleraciones.

La conducción suave y previsora es otro factor clave. Aprovechar el frenado del motor en lugar del pedal de freno, mantener una velocidad constante y moderada, y usar sistemas de control de crucero en autopistas ayuda a reducir el gasto. Además, se recomienda apagar el motor si el carro permanece detenido más de 20 segundos, práctica respaldada por los sistemas modernos de arranque y parada automática.

Finalmente, los especialistas sugieren minimizar el uso de dispositivos eléctricos del vehículo y evitar abrir ventanas o techos solares a altas velocidades, ya que generan turbulencias que aumentan el consumo de combustible.

Aunque son medidas sencillas, los expertos coinciden en que la combinación de estos hábitos puede traducirse en ahorros significativos por tanque de gasolina. Ante un mercado de combustibles cada vez más costoso, implementar estas recomendaciones puede aliviar el impacto económico y prolongar la eficiencia del vehículo.

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