 Capturan a extraditable acusado de nueve delitos
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Capturan a extraditable acusado de nueve delitos

La captura del estadounidense/ guatemalteco, alias "Big Lips" se realizó en Fraijanes, Guatemala.

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El capturado es John Nunez alias "Big Lips"., Foto Mingob
El capturado es John Nunez alias "Big Lips". / FOTO: Foto Mingob

La noche de este martes 24 de marzo, agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a un individuo requerido por los Estados Unidos, por nueve delitos.

En un operativo táctico en la 1ra avenida 2-08, zona 1 de Fraijanes, Guatemala, fue detenido  la captura de John Nunez, de 34 años, alias "Big Lips, Jhon Doe, Carlos Morales, Jhon Eric Nunes, Jhon E. Nunes o José Manuel Martínez" de 34 años, ciudadano estadounidense/ guatemalteco, la captura se realizó ccon fines de extradición a Estados Unidos por nueve delitos, entre ellos:

1. Asesinato de Devin Burney

2. Descarga de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

3. Agresión contra Ariana Wilcox con un arma Peligrosa.

4. Descarga de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento

5. Portar una pistola de 9mm sin licencia

6. Comprar, poseer, portar, transportar o tener en su posesión o bajo su control un arma de fuego

7. Descargas de un arma de fuego desde un vehículo motor de manera que creó un riesgo sustancial de muerte

8. Conspiración para cometer una agresión con un arma peligrosa

9. Agresión contra un agente de Policía con un vehículo motor

Con la captura de John Nunez ya suman 20 extraditables, 12 por temas relacionados al narcotráfico y 8 por otros delitos.

El pasado 21 de marzo, en El Chal, Petén, las fuerzas de seguridad capturaron a  Sergio Abisaí Chacón Aldana, de 41 años, alias "Chejo".

La aprehensión se realizó con fines de extradición hacia Estados Unidos (EE. UU.) donde se le requiere por delitos relacionados con el narcotráfico. El operativo de detención fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Según el reporte de la PNC, el extraditable portaba una pistola, tres tolvas, 46 municiones y dos teléfonos celulares, al momento de ser capturado.

Las autoridades afirmaron que el extraditable es señalado por autoridades estadounidenses del delito de "conspiración para distribuir una sustancia controlada categoría II, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable que dicha sustancia sería importada ilegalmente a EE.UU."

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Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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