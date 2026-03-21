 Capturan a extraditable requerido por la justicia de EE. UU.
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Capturan a extraditable requerido por la justicia de EE. UU.

La PNC informó que el extraditable fue detenido en la aldea El Quetzal, del municipio de El Chal, departamento de Petén.

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El capturado es requerido por la justicia de EE. UU. por delitos relacionados al narcotráfico., PNC de Guatemala.
El capturado es requerido por la justicia de EE. UU. por delitos relacionados al narcotráfico. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura del extraditable número 19 de este año en el departamento de Petén, tras un operativo en la aldea El Quetzal, del municipio de El Chal. Las fuerzas de seguridad precisaron que el detenido es Sergio Abisaí Chacón Aldana, de 41 años, alias "Chejo".

Asimismo, informaron que la aprehensión es con fines de extradición hacia Estados Unidos (EE. UU.) donde se le requiere por delitos relacionados con el narcotráfico. El operativo de detención fue ejecutado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC.

Según el reporte de la PNC, el extraditable portaba una pistola, tres tolvas, 46 municiones y dos teléfonos celulares, al momento de ser capturado.

Las autoridades afirmaron que el extraditable es señalado por autoridades estadounidenses del delito de "conspiración para distribuir una sustancia controlada categoría II, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable que dicha sustancia sería importada ilegalmente a EE.UU."

Mas acciones positivas de la PNC y MP

La PNC también reportó que, tras varias diligencias en el municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, lograron incautar drogas, motocicletas y otros indicios.

Añadieron que los procedimientos estuvieron a cargo de la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y con acompañamiento de la PNC. "Las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia se hicieron en puntos estratégicos del municipio, en seguimiento a investigaciones en curso", informó el Ministerio Público.

Como resultado, se localizaron drogas, una pesa electrónica, dinero en efectivo, un teléfono, tarjetas SIM. Asimismo, se consignaron dos motocicletas.

Decomisos en Escuintla

La entidad policial precisó que, al momento de otros operativos en Escuintla, varios sospechosos escaparon, dejando drogas que pretendían comercializar. La PNC explicó que en estas acciones contra el narcomenudeo son parte del Plan Centinela en Escuintla.

De esa forma, agentes de la comisaría 31, junto con soldados del Ejército de Guatemala, decomisaron los ilícitos mencionados en la 4ª. avenida y 6ª. calle de la zona 3 de Escuintla, en la colonia San Felipe.

La droga abandonada en el lugar constaba de 82 "colmillos" con cocaína, 153 bolsitas con marihuana y 174 envoltorios de piedras de crack.

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