Suchitepéquez: Camión cae sobre parada bus HOY 21 de marzo

Bomberos locales reportaron que una mujer resultó herida luego de una tiple colisión en el kilómetro 126 de la ruta CA-2 Occidente, en el área de Río Bravo, departamento de Suchitepéquez, donde el transporte pesado cayó sobre una parada de autobús; según imágenes compartidas desde el lugar del accidente, el camión chocó contra un carro particular antes de volcar sobre la caseta para abordar autobuses.
Medios locales destacaron que en el accidente resultó herida una niña de dos años y una mujer que habrían quedaron sepultadas por la caga del automotor.
Mientras tanto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó que atiende el tránsito vehicular en el área, destacando que se trató de una triple colisión.
Agentes de Provial informaron que atienden la emergencia y dan apoyo a los conductores que utilizan la vía para transitar entre los departamentos de Escuintla y Suchitepéquez.
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Víctimas del accidente fueron identificadas
Rigoberto Ramírez, vocero de la 14 compañía de Bomberos Voluntarios, reportó que el hecho de tránsito ocurrió cuando el piloto de un camión que jalaba una jaula cargada con caña perdió el control y volcó aparatosamente sobre de una caseta. El rescatista narró que la caseta también funcionaba como una tienda.
Ramírez destacó que las heridas fueron identificadas como Lorena Chihun, de 32 años e Iris Maité Chihun Pérez, de 2 años. Ambas afectadas fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Regional de Tiquisate, en el departamento de Escuintla.
Voluntarios, rescatistas y trabajadores del camión trabajaron en el lugar del accidente para rescatar a las lesionadas y retirar los escombros de la caña. Describieron que la carga del camión cayó sobre otros inmuebles cercanos.
En el área, varias compañías de rescatistas se ubicaron para apoyar los trabajos. En el lugar utilizaron equipo especial para levantar la jaula cañera y verificar si no había personas más debajo de los escombros.