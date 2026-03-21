 Tiembla en Guatemala: Insivumeh reporta temblor de 4.6
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Tiembla en Guatemala: Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.6

El ente científico indicó que el segundo temblor de este sábado tuvo epicentro frente a las costas de El Salvador.

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El movimiento sísmico no causó daños en el territorio guatemalteco., Archivo.
El movimiento sísmico no causó daños en el territorio guatemalteco. / FOTO: Archivo.

El departamento de Sismología del Insivumeh reportó un segundo temblor este sábado, 21 de marzo de 2026, en el territorio nacional, con magnitud de 4.6 grados. El ente científico precisó que el movimiento tuvo como epicentro el Océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador.  

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó que el sismo ocurrió a las 08:17:57 horas. Los cuerpos de rescate no reportaron alarma en la población, ni daños o personas lastimadas por el fenómeno.

Ante los movimientos sísmicos recientes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió varias recomendaciones. La entidad indicó que, durante un temblor, "no corras, no grites, no empujes, y no entres en pánico".

Conred comunicó la necesidad de mantener la calma al momento de un fenómeno de estos y evacuar el lugar en donde las personas permanezcan. Además, solicitaron reportar emergencias al número de teléfono de la Conred 119.

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¿Qué hacer después de un temblor?

Las autoridades agregaron que después de un temblor es necesario hacer una revisión exhaustiva de los edificios o construcciones que se habitan. El objetivo es encontrar fisuras o daños que pudieran ser graves y que representen un riesgo para quienes trabajan o viven en la residencia.

Además, recomiendan revisar estantes y zonas de almacenamiento alto, para evitar que el movimiento no haya aflojado las estructuras o haya dejado objetos pesados en riesgo de caer sobre las personas.

El primer temblor registrado este sábado ocurrió a las 6:53 horas con una magnitud de 3.7 grados, con epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Escuintla. Las autoridades y diferentes cuerpos de rescatistas de la capital y los departamentos informaron que el movimiento de tierra no causó daños, solo alarma en algunos pobladores que lo sintieron.

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