 Extraditan a alias "Chele Peña", hacia EE. UU.
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Extraditan a alias "Chele Peña", hacia EE. UU.

Las fuerzas de seguridad trasladaron al detenido desde la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca

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Alex Javier Cardona Estrada, Foto Cortesía
Alex Javier Cardona Estrada / FOTO: Foto Cortesía

Las fuerzas de seguridad entregaron este viernes 20 de marzo, en extradición al hondureño Alex Javier Cardona Estrada, alias "Chele Peña", quien es requerido en extradición por la justicia de Texas (EE. UU.) por delitos vinculados al narcotráfico.

Cardona Estrada, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), utilizaba las identidades falsas de Baldemar Roque Negrete, Byron Leonel Reyes Castillo, Auner Montoya Ordóñez y Lucas Waldemar Roque Negrete, y contaba con nacionalidad guatemalteca.

Las fuerzas de seguridad trasladaron al detenido desde la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. En este punto, el extraditable quedó bajo la custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El historial delictivo de "Chele Peña" detalla que fue capturado el pasado 26 de enero en Zacapa, lo que lo convirtió en el primer detenido de 2026 con fines de extradición hacia territorio estadounidense.

La Corte del Distrito Este de Texas reclama al hondureño-guatemalteco bajo cargos de dirigir y supervisar operaciones de tráfico de drogas en Centroamérica. De acuerdo con la Fiscalía, el procesado integró una organización criminal entre 2016 y 2019 con presencia en el sur, centro y norte del continente.

Con esta entrega, Cardona Estrada es el séptimo narcotraficante que Guatemala pone a disposición de la justicia estadounidense en lo que va del año.

Por su posición geográfica, Guatemala es utilizada por carteles internacionales como un puente estratégico para el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Las estadísticas del Ministerio de Gobernación (Interior) reflejan que las fuerzas de seguridad han capturado a 11 narcotraficantes con orden de extradición en 2026.

Durante el año pasado, Guatemala detuvo a 19 personas por estos delitos, una cifra similar a los arrestos registrados en 2024.

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El hallazgo del cuerpo se produjo durante patrullajes de seguridad perimetral en el área externa del recinto.

Vía EFE

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