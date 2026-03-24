Postuladora admite pruebas de descargo de Consuelo Porras

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) aceptó la tarde de este martes 24 de marzo, las pruebas de descargo presentadas por la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, contra quien de aceptaron para su trámite cinco impedimentos.
La Comisión inició este día con el análisis de las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes contra quienes se presentaron impedimentos.
Dicha Comisión aceptó las pruebas de descargo del señalamiento presentado contra Porras por el ciudadano, Sergio Morataya.
También aceptó las pruebas de descargo de la actual fiscal general, por el señalamiento planteado por la diputada Andrea Reyes, en la que informaba de un supuesto plagio en la tesis doctoral de la actual jefa del MP.
La Postuladora acaptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras relacionadas al señalamiento presentado por el diputado, José Chic.
La Comisión del MP también aceptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras por el señalamiento presentado por la alcaldía indígena de Sololá.
Dicha Comisión aceptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras por la tacha presentada por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
La Comisión también aceptó las pruebas de descargo de los postulantes José Manuel Quinto; Carlos Humberto Rivera; Marco Antonio Cortez Sis; Henry Alejandro Elías Wilson y Walter Brenner Vasquez Gómez.
Elección de fiscal general
La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que finalizaría su gestión en mayo del presente año al cumplir su período reglamentario de cuatro años.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*