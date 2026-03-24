 Postuladora admite pruebas de descargo de Consuelo Porras
Nacionales

Postuladora admite pruebas de descargo de Consuelo Porras

La Comisión admitió las pruebas de descargo de los seis aspirantes a fiscal contra quienes se admitieron impedimentos.

Compartir:
Consuelo Porras tras emitir su voto, Foto Omar Solís
Consuelo Porras tras emitir su voto / FOTO: Foto Omar Solís

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) aceptó la tarde de este martes 24 de marzo, las pruebas de descargo presentadas por la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, contra quien de aceptaron para su trámite cinco impedimentos. 

La Comisión inició este día con el análisis de las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes contra quienes se presentaron impedimentos. 

Dicha Comisión aceptó las pruebas de descargo del señalamiento presentado contra Porras por el ciudadano, Sergio Morataya.

También aceptó las pruebas de descargo de la actual fiscal general, por el señalamiento planteado por la diputada Andrea Reyes, en la que informaba de un supuesto plagio en la tesis doctoral de la actual jefa del MP.

La Postuladora acaptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras relacionadas al señalamiento presentado por el diputado, José Chic.

La Comisión del MP también aceptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras por el señalamiento presentado por la alcaldía indígena de Sololá. 

Dicha Comisión aceptó las pruebas de descargo de Consuelo Porras por la tacha presentada por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.


La Comisión también aceptó las pruebas de descargo de los postulantes José Manuel Quinto; Carlos Humberto Rivera; Marco Antonio Cortez Sis; Henry Alejandro Elías Wilson y Walter Brenner Vasquez Gómez.

Elección de fiscal general

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que finalizaría su gestión en mayo del presente año al cumplir su período reglamentario de cuatro años.

El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.

Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.

Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes ejercerán funciones en el período 2026-2031.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Postuladora admite pruebas de descargo de Consuelo Porrast
Nacionales

Postuladora admite pruebas de descargo de Consuelo Porras

04:03 PM, Mar 24
Maniobras navales de EE.UU. incluirán a Guatemala en recorrido por Américat
Nacionales

Maniobras navales de EE.UU. incluirán a Guatemala en recorrido por América

02:21 PM, Mar 24
Cambia los escenarios: la artista guatemalteca que ahora apuesta por la políticat
Farándula

Cambia los escenarios: la artista guatemalteca que ahora apuesta por la política

03:54 PM, Mar 24
Selección de Guatemala ya se encuentra en Italiat
Deportes

Selección de Guatemala ya se encuentra en Italia

03:21 PM, Mar 24
El Atlético de Madrid estalla contra el arbitraje tras el derbit
Deportes

El Atlético de Madrid estalla contra el arbitraje tras el derbi

02:32 PM, Mar 24

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasIrán#liganacionalMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos