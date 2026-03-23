 Desarticulan red de "narco-repostería": 12 capturados y millonario decomiso
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Desarticulan red de "narco-repostería": 12 capturados y millonario decomiso

La estructura delictiva distribuía drogas en presentaciones como cupcakes, brownies, galletas, gomitas y otros dulces.

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El operativo contra "narco repostería" dejó 12 detenidos y varios artículos decomisados., PNC
El operativo contra "narco repostería" dejó 12 detenidos y varios artículos decomisados. / FOTO: PNC

Un operativo interinstitucional permitió desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas ocultas en productos de repostería, dejando un saldo de 12 personas capturadas, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y diversos ilícitos incautados.

La operación, denominada "Narco Repostería", fue ejecutada por agentes antinarcóticos de la SGAIA-PNC en coordinación con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y otras fiscalías, en el marco del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG). Las diligencias incluyeron 15 allanamientos realizados en distintos puntos de Guatemala y Sacatepéquez.

Según las investigaciones, la estructura criminal elaboraba y distribuía drogas en presentaciones como cupcakes, brownies, galletas, gomitas y otros dulces, los cuales eran comercializados en distintos sectores del país, incluso mediante servicios de paquetería y reparto a domicilio.

Entre los capturados figura un hombre de 58 años, detenido en la zona 4 de Mixco por el delito de lavado de dinero y otros activos. En el mismo sector, en la vivienda de una mujer de 48 años, las autoridades localizaron droga, dinero en efectivo, computadoras y vehículos de alta gama.

En otros operativos, realizados en zonas 1 y 11 de la capital, fueron capturadas y recapturadas varias personas vinculadas a la red, algunas con antecedentes por delitos relacionados con drogas, portación ilegal de armas y extorsión. En estos inmuebles se incautaron sustancias ilícitas, teléfonos móviles y equipo informático.

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