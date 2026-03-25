 Bernardo Arévalo se reúne con misión de la OEA
Nacionales

Bernardo Arévalo se reúne con misión de la OEA

La Misión destacó la relevancia del proceso de la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

Compartir:
La Misión Especial de la OEA sostuvo una reunión con el presidente, Bernardo Arévalo. , OEA
La Misión Especial de la OEA sostuvo una reunión con el presidente, Bernardo Arévalo. / FOTO: OEA

El presidente, Bernardo Arévalo, se reunió este miércoles 25 de marzo, con integrantes de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de dialogar sobre el proceso de elecciones de segundo grado en el país.

Durante el encuentro, la Misión destacó la relevancia de este proceso, especialmente en lo relacionado con la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

Asimismo, subrayaron la importancia de que la nómina de seis aspirantes esté conformada por profesionales íntegros, independientes y comprometidos con la justicia.

Por su parte, el mandatario agradeció el acompañamiento de la misión internacional, señalando que estos son momentos determinantes para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala.

El proceso de elección del Fiscal General es considerado clave para garantizar la transparencia, la legalidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.

El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras -actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción- se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.

La Comisión de Postulación, instalada el pasado febrero, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá realizar el nombramiento final antes del 16 de mayo.

La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios "claros, objetivos y previsibles", con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.

El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.

ONU alerta sobre el asedio a la justicia y la persistente impunidad en Guatemala

La denuncia forma parte de las conclusiones de un informe anual divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

ONU alerta sobre el asedio a la justicia y la persistente impunidad en Guatemalat
Nacionales

ONU alerta sobre el asedio a la justicia y la persistente impunidad en Guatemala

07:04 PM, Mar 25
Cámara de Comercio y AmCham rechazan bloqueost
Nacionales

Cámara de Comercio y AmCham rechazan bloqueos

07:48 PM, Mar 25
Bernardo Arévalo se reúne con misión de la OEAt
Nacionales

Bernardo Arévalo se reúne con misión de la OEA

09:45 PM, Mar 25
La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre t
Deportes

La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre

08:59 PM, Mar 25
Óscar Santis con posibilidad de ir al extranjero al final de temporada t
Deportes

Óscar Santis con posibilidad de ir al extranjero al final de temporada

08:28 PM, Mar 25

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasIránMundial 2026Estados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos