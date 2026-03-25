Bernardo Arévalo se reúne con misión de la OEA

El presidente, Bernardo Arévalo, se reunió este miércoles 25 de marzo, con integrantes de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de dialogar sobre el proceso de elecciones de segundo grado en el país.
Durante el encuentro, la Misión destacó la relevancia de este proceso, especialmente en lo relacionado con la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).
Asimismo, subrayaron la importancia de que la nómina de seis aspirantes esté conformada por profesionales íntegros, independientes y comprometidos con la justicia.
Por su parte, el mandatario agradeció el acompañamiento de la misión internacional, señalando que estos son momentos determinantes para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala.
El proceso de elección del Fiscal General es considerado clave para garantizar la transparencia, la legalidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
El proceso de selección y nombramiento del nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras -actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), cuya gestión ha sido señalada por actores externos debido a sanciones por supuesta corrupción- se desarrolla bajo una intensa vigilancia internacional.
La Comisión de Postulación, instalada el pasado febrero, tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien deberá realizar el nombramiento final antes del 16 de mayo.
La OEA reiteró que el análisis de los requisitos debe basarse en criterios "claros, objetivos y previsibles", con el fin de resguardar la certeza jurídica y la estabilidad institucional.
El organismo enfatizó que cualquier decisión de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, sobre los amparos vigentes debe fortalecer la confianza ciudadana y el respeto al Estado de derecho.
Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7*