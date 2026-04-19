 Cierre de la USAC podría continuar por al menos cuatro meses
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Cierre de la USAC podría continuar por al menos cuatro meses

Autoridades universitarias podrían autorizar el ingreso de estudiantes al campus central, desde el acceso de la Avenida Petapa.

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El cierre del campus central de la USAC causó indignación en varios estudiantes que reciben clases de forma virtual. / FOTO: Archivo.

Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) confirmaron que el ingreso al campus central, desde el lado del Anillo Periférico, se mantendrá cerrado y podría ser abierto hasta dentro de al menos cuatro meses. Luis Pedro Ortíz, director general de administración de esa casa de estudios, explicó que esa decisión obedece a una serie de estudios antropológicos.

El funcionario agregó que esos estudios se realizan en las instalaciones de la USAC con el fin de obtener los permisos de construcción de al menos cuatro viaductos y una torre de parqueos para 700 vehículos. Ortíz indicó que el campus central de la USAC tiene una demanda diaria de al menos 25 mil automotores.

Agregó que dentro de los procedimientos que se hacen en la USAC, se tiene contemplado realizar estudios con al menos 40 agujeros de 2 metros cuadrados a 1.5 metros de profundidad. Ortiz explicó que esas acciones se hacen para conseguir los permisos de la obra, debido a que algunos se pidieron desde 2024 y se otorgaron el mes pasado.

El funcionario relató que esas autorizaciones se emitieron para iniciar las excavaciones, tomando en cuenta que el campus es Patrimonio Cultural de la Nación. También se tiene contemplado trabajar en viaductos, aseguró.

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Los encapuchados instalaron separadores de plástico y solo permitieron el paso de algunos vehículos.

Autorizarán ingreso de estudiantes por la Avenida Petapa

Ortiz añadió que se autorizará el ingreso de estudiantes a la USAC, previa solicitud de las respectivas facultades. Aseguró que todas las solicitudes se aprobarán, pero pidió paciencia, tomando en cuenta que el único acceso habilitado será el de la Avenida Petapa.

El funcionario indicó que las facultades que ya pidieron autorización para el ingreso de estudiantes son las de Agronomía, Odontología, Ingeniería y Ciencias Económica. Aseguró que "si se les va a autorizar el ingreso a todos". Sin embargo, reiteró su petición de tener paciencia, tomando en cuenta el ingreso cerrado y eso redundará en tener un flujo vehicular muy grande.

Advierten a estudiantes y personal de la USAC

El citado director agregó que, mientras se desarrollen los trabajos, no se podrán revelar hallazgos ni avances del proyecto y por ello advirtió que si alguna persona pone en riesgo el mismo, "será sancionada por el Consejo Superior Universitario (CSU)".

El entrevistado aseguró que ese extremo se tiene contemplado dentro del convenio de las excavaciones, donde se indica que hay posibilidad de revelar ningún hallazgo, sin la previa autorización del Ministerio de Cultura y Deportes.

"No podemos revelar ninguna foto, ningún video de cómo va encaminado el proyecto, de lo contrario podría ser sancionado el director que lleva el caso", declaró el director.

 "El CSU indicó que todo estudiante, docente y personal administrativo que ingrese al campus será responsabilidad de la autoridad nominadora que ingrese al campus y que, si toman alguna fotografía o si ponen en riesgo el proyecto, la persona que sea identificada será sancionada", aseguró Ortiz.

Finalmente, el entrevistado aseguró que esperan que los estudios concluyan en el primer semestre del año, para que, en el segundo semestre, las clases retomen su modalidad regular. Actualmente, esa casa de estudios mantiene el sistema de clases a distancia.

Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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