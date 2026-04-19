Encapuchados bloquean ingreso a la USAC en el Periférico

El ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por el sector del Anillo Periférico y 11 avenida de la zona 12, se vio afectado la tarde de este domingo, 19 de abril de 2026, por un bloqueo llevado a cabo por personas que portaban capucha.
Autoridades viales informaron que, en ese sector, los manifestantes solo dejaron pasar a unos pocos vehículos. Mientras tanto, otros que iban a colonias aledañas fueron desviados para ingresar por otro de los sectores.
Imágenes compartidas por el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, evidenciaron que el bloqueo se instaló en un sector, frente a una gasolinera del sector.
La noche del pasado sábado, estudiantes de la citada casa de estudios habían convocado a los estudiantes de la USAC para celebrar una noche de velas, como protesta por la reelección del rector Walter Mazariegos.
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Defienden la USAC con unidad, fe y presencia
La actividad de la noche de velas fue organizada por el grupo llamado Movimiento de Resistencia, desde la Facultad de Ciencias Económicas. La convocatoria se hizo bajo el lema: "Trae tu vela y tu corazón dispuesto porque la USAC también se defiende con unidad, fe y presencia".
Los organizadores del evento también usaron un verso bíblico como inspiración para la actividad: "No habitara dentro de mi casa el que hace fraude", según el libro de Salmos 101:7.
La agrupación publicó fotografías de la actividad, destacando la presencia de velas con las que formaron la palabra USAC.
Por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer", resaltaron en una cartulina.
Actualidad del bloqueo en USAC
Sin embargo, se desconocen las razones por las que este grupo de encapuchados bloqueó el ingreso a la USAC durante este domingo. La medida de hecho afectó a varios automovilistas en el sector.