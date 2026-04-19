Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1

Los accidentes de tránsito fueron constantes durante la mañana de este domingo, 19 de abril de 2026, en la Ciudad de Guatemala y en uno de ellos, el conductor de un carro tipo sedán chocó y derribó un poste cercano a Casa Presidencial, en la 6a. avenida de la zona 1.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo, compartió imágenes del percance, destacando que el automotor "fue a impactar contra el semáforo de la esquina de la Casa del Presidente".
Montejo precisó que el accidente tuvo lugar en la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 1, confirmando que el percance no dejó personas heridas, pero si daños materiales en la infraestructura de la red de semáforos.
En las imágenes, se pudo constatar que el carro involucrado sufrió serios daños en la lodera derecha. Tras el impacto, el carro quedó viendo hacia una de las residencias del sector.
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Conductor a Tribunales por dañar el semáforo de Casa Presidencial
Asimismo, las imágenes mostraron que el semáforo impactado quedó sobre una acera. El impacto afectó la base del mástil de la señal de tránsito, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil.
Montejo indicó que el conductor fue conducido a la Torre de Tribunales tras el accidente de tránsito. Cabe destacar que en las imágenes se puede ver que el asfalto del lugar está mojado a causa de las lluvias que afectaron gran parte del territorio nacional durante la madrugada.
Por el momento se desconoce el monto económico de las pérdidas por el accidente de tránsito. En las imágenes se pudo constatar que en el lugar ya fueron instalados los nuevos semáforos inteligentes para el control del tránsito vehicular.
Trabajos en otro semáforo
Montejo también pidió precaución a los conductores, porque se desarrollan trabajos de mantenimiento en un semáforo ubicado sobre la 7ª. avenida y 22 calle de la zona 1, frente al Banco de Guatemala, Torre de Tribunales y Municipalidad de Guatemala.