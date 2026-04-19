 Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1
Nacionales

Carro derriba poste cercano a Casa Presidencial en la zona 1

Autoridades de tránsito reportaron que el responsable de derribar el semáforo de Casa Presidencial fue sometido a prueba de alcoholemia.

Compartir:
El accidente ocurrió en la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 1., Amílcar Montejo.
El accidente ocurrió en la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 1. / FOTO: Amílcar Montejo.

Los accidentes de tránsito fueron constantes durante la mañana de este domingo, 19 de abril de 2026, en la Ciudad de Guatemala y en uno de ellos, el conductor de un carro tipo sedán chocó y derribó un poste cercano a Casa Presidencial, en la 6a. avenida de la zona 1.

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo, compartió imágenes del percance, destacando que el automotor "fue a impactar contra el semáforo de la esquina de la Casa del Presidente".

Montejo precisó que el accidente tuvo lugar en la 6a. avenida y 5a. calle de la zona 1, confirmando que el percance no dejó personas heridas, pero si daños materiales en la infraestructura de la red de semáforos.

En las imágenes, se pudo constatar que el carro involucrado sufrió serios daños en la lodera derecha. Tras el impacto, el carro quedó viendo hacia una de las residencias del sector.

En otras noticias: Capturan a dos hombres sorprendidos cobrando una extorsión

Capturan a dos hombres sorprendidos cobrando una extorsión

La organización criminal de los detenidos exigía Q50 mil en efectivo a una persona, a cambio de no hacerle daño físicamente.

Conductor a Tribunales por dañar el semáforo de Casa Presidencial

Asimismo, las imágenes mostraron que el semáforo impactado quedó sobre una acera. El impacto afectó la base del mástil de la señal de tránsito, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil.

Montejo indicó que el conductor fue conducido a la Torre de Tribunales tras el accidente de tránsito. Cabe destacar que en las imágenes se puede ver que el asfalto del lugar está mojado a causa de las lluvias que afectaron gran parte del territorio nacional durante la madrugada.

Por el momento se desconoce el monto económico de las pérdidas por el accidente de tránsito. En las imágenes se pudo constatar que en el lugar ya fueron instalados los nuevos semáforos inteligentes para el control del tránsito vehicular.

Trabajos en otro semáforo

Montejo también pidió precaución a los conductores, porque se desarrollan trabajos de mantenimiento en un semáforo ubicado sobre la 7ª. avenida y 22 calle de la zona 1, frente al Banco de Guatemala, Torre de Tribunales y Municipalidad de Guatemala.

En Portada

Vehículos derrapan en el descenso de Las Cañas por las lluviast
Nacionales

Vehículos derrapan en el descenso de Las Cañas por las lluvias

12:58 PM, Abr 19
¿Qué está provocando las lluvias en Guatemala este domingo?t
Nacionales

¿Qué está provocando las lluvias en Guatemala este domingo?

08:53 AM, Abr 19
Bayern Múnich se consagra campeón de la Bundesliga 2025/26t
Deportes

Bayern Múnich se consagra campeón de la Bundesliga 2025/26

11:28 AM, Abr 19
Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisianat
Internacionales

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

12:24 PM, Abr 19
Papá de famosa Miss Universo El Salvador es capturado en Guatemalat
Farándula

Papá de famosa Miss Universo El Salvador es capturado en Guatemala

08:45 AM, Abr 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos