 Capturan a dos hombres sorprendidos cobrando una extorsión
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Capturan a dos hombres sorprendidos cobrando una extorsión

La organización criminal de los detenidos exigía Q50 mil en efectivo a una persona, a cambio de no hacerle daño físicamente.

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Los detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales, para ser presentados ante un juez., PNC de Guatemala.
Los detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales, para ser presentados ante un juez. / FOTO: PNC de Guatemala.

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18, en la 11 avenida final, de la colonia Los Olivos, por el delito de extorsión. A los detenidos se les decomisó un paquete que simulaba tener Q50 mil en efectivo.

Según los investigadores, esa suma de dinero era exigida a un ciudadano bajo amenazas de muerte. Asimismo, a los aprehendidos se les incautaron dos teléfonos móviles que serán utilizados por las autoridades para profundizar en las investigaciones contra los detenidos.

Los capturados por extorsión fueron identificados únicamente como Oliver, de 25 años y Abner, de 20. La PNC no descartó que los dos celulares encontrados hayan sido usados para hacer las llamadas intimidatorias a la víctima.

Ambos detenidos fueron trasladados hacia la Torre de Tribunales, en la zona 1 capitalina, para que un juez de turno les haga saber el motivo de su detención. Uno de los apresados vestía sudadero rosa, playera negra y pants gris al momento de su conducción.

El segundo de los detenidos portaba una playera café y un pantalón negro. Ambos vestían tenis color negro y blanco.

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Capturan a otros dos sospechosos de extorsión

Agentes de la PNC también detuvieron a un hombre por el delito de extorsión en el sector 2, de la zona 2 de Villa Nueva. El capturado únicamente fue identificado como Jorge, de 23 años.

Investigadores policiales indicaron que el apresado tenía dos órdenes de captura pendientes de ejecución, por el citado delito.

En tanto, Marco, de 28 años fue detenido por investigadores de la DIPANDA en la colonia El Limón, zona 18, también por el delito de extorsión.

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