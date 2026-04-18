 Presidenta de la CC convoca las primeras sesiones del pleno
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Presidenta de la CC convoca a las primeras sesiones del pleno

La CC programa la discusión de un amparo relacionado con el proceso de elección de aspirantes a fiscal general y jefe del MP.

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Anabella Morfín asumió la presidencia de la CC, tras ser designada como magistrada titular por el presidente Bernardo Arévalo., Omar Solís.
Anabella Morfín asumió la presidencia de la CC, tras ser designada como magistrada titular por el presidente Bernardo Arévalo. / FOTO: Omar Solís.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Anabella Morfín, hizo las primeras convocatorias a sesiones del pleno, durante la tarde de este sábado, 18 de abril de 2026. Según la programación oficial, entre los casos a conocer por parte del pleno está el de un amparo que está relacionado con el proceso de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

La agenda establece que estas primeras sesiones están programadas para el próximo miércoles 22 y jueves 23 de abril del año en curso. Entre los recursos legales incluidos en la agenda está el amparo en única instancia presentado por el profesional Raúl Amílcar Falla Ovalle.

Además de los presentados en la CC, existen otros recursos legales presentados en contra del proceso de evaluación a los aspirantes a ser candidatos para fiscal general y jefe del MP. Entre ellos, se destaca una impugnación presentada por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Humberto Rivera Carrillo.

Carrillo interpuso el recurso legal en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ), porque obtuvo una calificación de 26.46 puntos en el proceso de integración de nómina de fiscal general. Durante el proceso, el profesional hizo saber su molestia al ingresar a la sala de vistas para expresar su postura contra la ponderación dada a su expediente.

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Más quejas sobre la ponderación en la Postuladora al MP

Otros aspirantes también recurrieron a los amparos y entre ellos están Gladys Verónica Ponce, quien obtuvo 67.71 puntos; Marco Antonio Cortez, con 51.14 puntos y Maynor Eduardo González, con 25.92 puntos. Como medida de protesta, estos profesionales entregaron memoriales mostrando rechazo por la calificación obtenida y pidieron que sus expedientes sean reevaluados.

Cabe destacar que la misma Comisión de Postulación a fiscal general y jefe del MP estableció que los candidatos deben sumar al menos 70 puntos para ser tomados en cuenta en el proceso de conformación de nómina.

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