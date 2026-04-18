Insivumeh prevé sábado de temperaturas elevadas en el país

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció que para este sábado, 18 de abril de 2026, se esperan temperaturas elevadas en la mayor parte del país. La entidad describió que el país se encuentra afectado por un ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
Asimismo, la entidad agregó que durante la mañana se han experimentado pocas nubes y cielo despejado en gran parte del territorio nacional. El Insivumeh indicó que las temperaturas elevadas previstas en el país podrían estar entre los 35 a 40 grados centígrados, siendo aún más elevadas el sur, oriente y norte del territorio nacional.
Pese a las altas temperaturas, el Insivumeh no descartó lluvias para la tarde y noche en algunos sectores del país. "Debido al ingreso de humedad desde el océano pacífico, se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica del sur al centro del país, así como en Occidente", indicó el ente científico.
El departamento de pronósticos del Insivumeh pronosticó que en las regiones del norte habrá nubes dispersas. En consecuencia, se prevén condiciones favorables para la proliferación de incendios en el país.
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Se prevén lluvias pese a las altas temperaturas
"No se descartan tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo", advirtió el ente científico al finalizar su previsión del clima.
En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) compartió una serie de recomendaciones ante el clima.
"Estar preparado hace la diferencia al momento de una emergencia", aseguró la vocera de Conred, Valeria Urízar, al hacer varias recomendaciones por las condiciones del clima.
La comunicadora pidió a los guatemaltecos que durante el día eviten exponerse al sol por tiempos prolongados. Asimismo, pidió a los conductores que manejen con precaución ante las lluvias previstas.
Urízar instó a los guatemaltecos a estar informados, únicamente por medios oficiales y a reportar emergencias al sistema Conred, por medio del teléfono 119.