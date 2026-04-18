Postuladora para MP buscará conformar nómina el lunes

Durante la madrugada de este sábado 18 de abril de 2026, la Comisión de Postulación a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) acordó reunirse nuevamente el próximo lunes, con el objetivo de conformar la nómina de candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.
Con 15 votos a favor, la postuladora del MP modificó el cronograma de trabajo, finalizando la sesión permanente a eso de las 2:25 horas de este sábado. La convocatoria a los comisionados está programada para las 13:00 horas del próximo lunes.
Según los integrantes de la Postuladora para MP y Fiscal General, el lunes también se discutirá reducir la línea de corte para que al menos existan 12 aspirantes que sean elegibles para integrar el listado. Como parte del procedimiento, los comisionados procedieron a revisar, de forma descendente, las calificaciones que fueron otorgadas durante el proceso.
La comisión del MP también realizó discusiones sobre los memoriales presentados por los aspirantes al cargo de fiscal general, con respecto al desacuerdo con la nota otorgada durante la ponderación. En ese contexto, la Postuladora también discutieron la evaluación al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmando que quedó fuera tras una votación.
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Semana fue clave en la Postuladora para el MP
De esa manera, esta Postuladora finalizó una semana clave en el proceso de elección de Fiscal General y jefe del MP. En esta fecha, los comisionados realizaron la evaluación de expedientes con base en la tabla de gradación.
Sin embargo, no se cumplió con el propósito de conformar la nómina de candidatos que será remitida al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, para la designación del nuevo funcionario. Por esa razón, los comisionados acordaron volverse a reunir el lunes próximo.
La próxima sesión también será evacuada en la sala de vistas del Organismo Judicial, lugar que ha sido sede del proceso que realiza la Comisión de Postulación para Fiscal General y jefe del MP para el periodo 2026 - 2030.
¿Cómo queda la calificación de aspirantes al MP?
Tras la semana de evaluaciones, así quedó el listado de los nominados, según sus calificaciones:
- Consuelo Porras, con 92.33 puntos.
- César Ávila Aparicio, con 92.13 puntos.
- Brenda Dery Muñoz Sánchez, 90.86 puntos.
- Julio Rivera Clavería, 88.93 puntos.
- Walter Jiménez Tejax, 86.73 puntos.
- Gabriel García Luna, 86.21 puntos.
- Néctor de León Ramírez, 79.69 puntos.
- José Quinto Martínez, 79 puntos.
- Henry Elías Wilson, 76.85 puntos.
Con información de los periodistas Ángel Oliva y Omar Solis.