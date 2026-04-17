 Alcalde de Moyuta denuncia fallas en proyecto carretero
Nacionales

Polémica en Jutiapa: alcalde cierra ruta y cuestiona calidad de obra

"Esta obra no está apta para que pasen camiones, carros ni motos. (...) Si no la dejan bien, no se les recibe y no se les paga", expresó el alcalde de Moyuta, Carlos Marroquín.

Compartir:
El alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Marroquín, supervisa la carretera y señala deficiencias en su construcción., Municipalidad de Moyuta
El alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Marroquín, supervisa la carretera y señala deficiencias en su construcción. / FOTO: Municipalidad de Moyuta

El alcalde de Moyuta, Carlos Roberto Marroquín, se vio envuelto en un incidente en el que expresó su descontento por la manera en la que se estaría desarrollando un proyecto carretero en el departamento de Jutiapa, pues aseguró que presenta deficiencias técnicas.

En las redes sociales de la comuna se compartieron imágenes captadas durante una supervisión que realizó el jefe edil en el lugar. Se indica que se trata del proyecto de pavimento aldea El Rodeo hacia Aldea Las Hilas.


En la grabación, que dura más de una hora, en cierto momento se observa el cierre de la ruta. Piedras y alambres fueron colocados para evitar el paso en el sector durante la visita del jefe edil.

La información difundida detalla que su descontento se debe a que la carretera que conecta el municipio que él dirige con Conguaco presenta aspectos de mala calidad, incluido el uso de materiales inadecuados y deficientes bases técnicas.

"Esta obra no está apta para que pasen camiones, carros ni motos, por ese motivo la estoy cerrando, porque esa obra se está construyendo y no la he recibido. Si no la dejan bien, no se les recibe y no se les paga. Yo quiero obras de calidad. (...) Este territorio no lo manda ninguna persona más que mi pueblo y yo", expresó.


Señala fallas en obra y falta de apoyo de autoridades

El funcionario ha hecho referencia de la posible vinculación de sus homólogos de Conguaco, Manuel González; y de Acatempa, Walfred Castillo, con las anomalías en el proyecto de la carretera. De igual forma, ha referido que el último de los jefes ediles tendría relación con la contratación de la constructora a cargo del proyecto.

Asimismo, expone que, si hay alcaldes que son delincuentes, pues se podrían enfrentar "de alcalde a alcalde o de delincuente a delincuente". Indica que incluso podría llegar al uso de las armas para asegurar el respeto para Moyuta.

"Esperen que les vaya a sacar los fusiles. No voy a sacar los registrados, los sin papeles les voy a enseñar. Al fin y al cabo, que no tenemos autoridades en Guatemala. Aquí están matando a la gente como que matan chuchos porque no hay seguridad, no hay policías. Y cuando hablo, en Gobernación se sienten intimidados porque dicen que yo amenazo", expresa el alcalde.

También señala que él "cuida" a su municipio, a la vez que reitera la falta de presencia de la Policía Nacional Civil para resguardar a los habitantes.


Ministerio de Gobernación presenta denuncia contra alcalde de Moyuta

Carlos Roberto Marroquin, alcalde de Moyuta, Jutiapa, amenazó con atacar a la PNC durante un evento público.

En Portada

Hospital Roosevelt reporta incremento de menores con síntomas de sarampiónt
Nacionales

Hospital Roosevelt reporta incremento de menores con síntomas de sarampión

12:46 PM, Abr 17
Ministro de Gobernación obtiene calificación preliminar de 41.86; postuladora solicita nuevas certificacionest
Nacionales

Ministro de Gobernación obtiene calificación preliminar de 41.86; postuladora solicita nuevas certificaciones

01:12 PM, Abr 17
Banderas negras y consignas: Pueblos indígenas exigen candidatos honorables para el MPt
Nacionales

Banderas negras y consignas: Pueblos indígenas exigen candidatos "honorables" para el MP

11:25 AM, Abr 17
Guatemala sueña con lograr el boleto al Premundial en Costa Ricat
Deportes

Guatemala sueña con lograr el boleto al Premundial en Costa Rica

04:42 PM, Abr 17
Así se desarrollará la emocionante fecha 21 del Clausura 2026t
Deportes

Así se desarrollará la emocionante fecha 21 del Clausura 2026

02:01 PM, Abr 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos