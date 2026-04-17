Alcalde de Moyuta denuncia fallas en proyecto carretero

El alcalde de Moyuta, Carlos Roberto Marroquín, se vio envuelto en un incidente en el que expresó su descontento por la manera en la que se estaría desarrollando un proyecto carretero en el departamento de Jutiapa, pues aseguró que presenta deficiencias técnicas.
En las redes sociales de la comuna se compartieron imágenes captadas durante una supervisión que realizó el jefe edil en el lugar. Se indica que se trata del proyecto de pavimento aldea El Rodeo hacia Aldea Las Hilas.
En la grabación, que dura más de una hora, en cierto momento se observa el cierre de la ruta. Piedras y alambres fueron colocados para evitar el paso en el sector durante la visita del jefe edil.
La información difundida detalla que su descontento se debe a que la carretera que conecta el municipio que él dirige con Conguaco presenta aspectos de mala calidad, incluido el uso de materiales inadecuados y deficientes bases técnicas.
"Esta obra no está apta para que pasen camiones, carros ni motos, por ese motivo la estoy cerrando, porque esa obra se está construyendo y no la he recibido. Si no la dejan bien, no se les recibe y no se les paga. Yo quiero obras de calidad. (...) Este territorio no lo manda ninguna persona más que mi pueblo y yo", expresó.
Señala fallas en obra y falta de apoyo de autoridades
El funcionario ha hecho referencia de la posible vinculación de sus homólogos de Conguaco, Manuel González; y de Acatempa, Walfred Castillo, con las anomalías en el proyecto de la carretera. De igual forma, ha referido que el último de los jefes ediles tendría relación con la contratación de la constructora a cargo del proyecto.
Asimismo, expone que, si hay alcaldes que son delincuentes, pues se podrían enfrentar "de alcalde a alcalde o de delincuente a delincuente". Indica que incluso podría llegar al uso de las armas para asegurar el respeto para Moyuta.
"Esperen que les vaya a sacar los fusiles. No voy a sacar los registrados, los sin papeles les voy a enseñar. Al fin y al cabo, que no tenemos autoridades en Guatemala. Aquí están matando a la gente como que matan chuchos porque no hay seguridad, no hay policías. Y cuando hablo, en Gobernación se sienten intimidados porque dicen que yo amenazo", expresa el alcalde.
También señala que él "cuida" a su municipio, a la vez que reitera la falta de presencia de la Policía Nacional Civil para resguardar a los habitantes.