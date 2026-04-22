 Exdirectivos del Colegio de Farmacéuticos rechazan situación en la USAC y piden nuevo proceso electoral
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Exdirectivos del Colegio de Farmacéuticos rechazan situación en la USAC y piden nuevo proceso electoral

Los expresidentes de junta directiva del referido colegio señalaron que se han dado "acciones antidemocráticas" que han dejado fuera a electores de colegios profesionales y facultades de la Usac que fueron legítimamente electos.

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usac - clausuran campus central,
usac - clausuran campus central / FOTO:

Un grupo de expresidentes de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala manifestó públicamente su rechazo a las acciones que, según indica, han vulnerado la democracia interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en el marco de los procesos electorales recientes para elegir autoridades universitarias.

En un pronunciamiento, los profesionales señalaron que desde 2022 se han registrado exclusiones de cuerpos electorales, incluyendo representantes de colegios profesionales, docentes y estudiantes, tanto en la elección de rector para el período 2022-2026 como en el proceso en curso para 2026-2030. A su criterio, estas acciones contravienen principios constitucionales y afectan la representatividad dentro de la universidad.

Asimismo, recordaron que el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la autonomía de la USAC y la participación de sus distintos sectores en la conformación de sus órganos de dirección.

Los exdirectivos expresaron su rechazo a lo que califican como la imposición de un Consejo Superior Universitario integrado mayoritariamente por miembros con períodos vencidos, así como a la postulación de un candidato a rector que, según indican, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la universidad.

También criticaron el cierre del campus central, señalando que esta medida afecta el derecho de los estudiantes a recibir educación de calidad, especialmente en carreras que requieren formación práctica en laboratorios y clínicas.

Solicitudes a la Corte de Constitucionalidad

En el documento, los firmantes hicieron un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva de forma urgente las acciones legales presentadas y garantice el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Entre sus principales peticiones destacan:

  • Desconocer los resultados de la elección realizada el 8 de abril de 2026, donde se declaró ganador a Walter Mazariegos para continuar como rector de la Usac.
  • Convocar a un nuevo proceso electoral libre de irregularidades.
  • Exigir la renovación inmediata del Consejo Superior Universitario.
  • Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para optar al cargo de rector.

Llamado a restablecer la normalidad académica

El pronunciamiento también insta a las autoridades de la USAC a garantizar la libre locomoción dentro de las instalaciones universitarias y a restablecer la presencialidad académica en beneficio de los estudiantes.

Finalmente, los exdirectivos exhortaron a los profesionales universitarios y a la sociedad guatemalteca a sumarse a la defensa de la universidad pública, respaldar a los estudiantes y rechazar cualquier acto de violencia o persecución.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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