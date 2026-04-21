La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) "Oliverio Castañeda de León" anunció que se integrará a la movilización anunciada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) para este miércoles, 22 de abril, por medio de la cual buscan hacer una serie de planteamientos a las autoridades de la Universidad de San Carlos (Usac) y de organismos del Estado.
Nacionales
Estudiantes universitarios se sumarán a movilización en la capital
La marcha fue convocada por Codeca y otras organizaciones y se realizará el miércoles 22 de abril.
- por Nancy Alvarez
- 13:07, Abr 21 2026
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