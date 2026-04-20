Codeca anuncia movilización para el miércoles, 22 de abril

Diversas organizaciones sociales y estudiantiles anunciaron la convocatoria a una movilización el próximo miércoles, 22 de abril, con marchas que partirán desde los cuatro puntos cardinales de la capital. La acción es impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
En conferencia de prensa, los integrantes de las referidas organizaciones expresaron su rechazo a la designación de Walter Mazariegos como rector de la Usac, la cual calificaron como una "imposición" realizada por un Consejo Superior Universitario "cooptado". En su pronunciamiento, señalaron al doctor Rodolfo Chang como el único rector legítimo y exigieron el respeto a la autonomía universitaria.
En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, las organizaciones denunciaron el saqueo de los recursos naturales por parte del "capitalismo y el neocolonialismo", y afirmaron que las comunidades que defienden el territorio enfrentan persecución, mientras que quienes lo destruyen "son protegidos por el poder".
Piden transparencia en elección de fiscal y combatir la corrupción
Entre sus demandas, exigieron al gobierno atender las problemáticas del campesinado con políticas públicas sobre tierra y territorio, así como garantizar la soberanía alimentaria. Aseguraron que existen recursos suficientes, pero que estos son desviados por la corrupción y el clientelismo político.
Asimismo, pidieron al presidente Bernardo Arévalo romper con los "pactos de impunidad" en la elección del Fiscal General y garantizar un Ministerio Público independiente. También demandaron el cese de la persecución y los asesinatos contra defensores de derechos humanos, que calificaron como parte de una violencia sistemática.
Otro de los puntos planteados fue la intervención estatal ante los abusos en el servicio de energía eléctrica, incluyendo la propuesta de su nacionalización para evitar conflictos en las comunidades. De igual forma, exigieron medidas urgentes para contener la inflación, reducir el precio de los combustibles y frenar abusos empresariales.
Las organizaciones también criticaron el salario de 66 mil quetzales asignado a diputados del Congreso de la República, al considerarlo desproporcionado frente a las condiciones económicas de la mayoría de la población.
Finalmente, hicieron un llamado a la organización popular para avanzar hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional que permita la construcción de un nuevo modelo de Estado.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.