 Codeca anuncia movilización para el miércoles, 22 de abril
Nacionales

Organizaciones sociales anuncian movilización para el 22 de abril

Codeca, el FNL y otras organizaciones anunciaron marchas desde los cuatro puntos de la capital para rechazar la reelección del rector de la USAC, denunciar la corrupción y exigen reformas en justicia, energía y políticas sociales, entre otros temas.

Compartir:
Codeca anunció una movilización para el 22 de abril de 2026 para hacer distintas peticiones a las autoridades., Omar Solís/Emisoras Unidas
Codeca anunció una movilización para el 22 de abril de 2026 para hacer distintas peticiones a las autoridades. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Diversas organizaciones sociales y estudiantiles anunciaron la convocatoria a una movilización el próximo miércoles, 22 de abril, con marchas que partirán desde los cuatro puntos cardinales de la capital. La acción es impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En conferencia de prensa, los integrantes de las referidas organizaciones expresaron su rechazo a la designación de Walter Mazariegos como rector de la Usac, la cual calificaron como una "imposición" realizada por un Consejo Superior Universitario "cooptado". En su pronunciamiento, señalaron al doctor Rodolfo Chang como el único rector legítimo y exigieron el respeto a la autonomía universitaria.

En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, las organizaciones denunciaron el saqueo de los recursos naturales por parte del "capitalismo y el neocolonialismo", y afirmaron que las comunidades que defienden el territorio enfrentan persecución, mientras que quienes lo destruyen "son protegidos por el poder".

Piden transparencia en elección de fiscal y combatir la corrupción

Entre sus demandas, exigieron al gobierno atender las problemáticas del campesinado con políticas públicas sobre tierra y territorio, así como garantizar la soberanía alimentaria. Aseguraron que existen recursos suficientes, pero que estos son desviados por la corrupción y el clientelismo político.

Asimismo, pidieron al presidente Bernardo Arévalo romper con los "pactos de impunidad" en la elección del Fiscal General y garantizar un Ministerio Público independiente. También demandaron el cese de la persecución y los asesinatos contra defensores de derechos humanos, que calificaron como parte de una violencia sistemática.

CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegos

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic.

Otro de los puntos planteados fue la intervención estatal ante los abusos en el servicio de energía eléctrica, incluyendo la propuesta de su nacionalización para evitar conflictos en las comunidades. De igual forma, exigieron medidas urgentes para contener la inflación, reducir el precio de los combustibles y frenar abusos empresariales.

Las organizaciones también criticaron el salario de 66 mil quetzales asignado a diputados del Congreso de la República, al considerarlo desproporcionado frente a las condiciones económicas de la mayoría de la población.

Finalmente, hicieron un llamado a la organización popular para avanzar hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional que permita la construcción de un nuevo modelo de Estado.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Ministro de Gobernación anuncia acciones tras quedar fuera del proceso de elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Ministro de Gobernación anuncia acciones tras quedar fuera del proceso de elección de Fiscal General

08:24 AM, Abr 20
Organizaciones sociales anuncian movilización para el 22 de abrilt
Nacionales

Organizaciones sociales anuncian movilización para el 22 de abril

10:17 AM, Abr 20
Guatemala oficializa ley para contener alza de combustiblest
Nacionales

Guatemala oficializa ley para contener alza de combustibles

09:18 AM, Abr 20
El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicost
Deportes

El COI analiza cambios en el futbol en los Juegos Olímpicos

11:20 AM, Abr 20
Más de un centenar de detenidos y heridos dejó el clásico paraguayot
Deportes

Más de un centenar de detenidos y heridos dejó el clásico paraguayo

09:50 AM, Abr 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos