 FOTOS. Manifestantes llegan a plaza de la Constitución
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EN IMÁGENES. Concentración masiva en la capital reclama elecciones transparentes y derechos de comunidades

Organizaciones sociales y estudiantiles marcharon en distintos puntos de la capital hasta llegar a sedes del Congreso, Casa Presidencial y la plaza de la Constitución.

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Personas participan durante una protesta para exigir al presidente Bernardo Arévalo la designación de un fiscal general independiente y el fin de la impunidad en el país, este miércoles 22 de abril, en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personas participan durante una protesta para exigir al presidente Bernardo Arévalo la designación de un fiscal general independiente y el fin de la impunidad en el país, este miércoles 22 de abril, en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Una jornada de manifestaciones se vivió este miércoles, 22 de abril, en la Ciudad de Guatemala, protagonizada por organizaciones indígenas, sociales y estudiantiles que decidieron salir a las calles para hacerse escuchar y expresar una serie de peticiones a las autoridades relacionadas con los procesos de elección de segundo grado, la designación del rector de la Universidad de San Carlos, entre otros temas.

Los ciudadanos se reunieron desde horas de la madrugada en cuatro puntos distintos, desde donde llevaron a cabo recorridos con rumbo al centro de la capital. Algunas de las columnas visitaron el Congreso de la República y la sede de Casa Presidencial, antes de dirigirse hacia la plaza de la Constitución, en la zona 1, donde confluyeron todos los grupos.

Participaron en estas movilizaciones los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En la plaza, los manifestantes tomaron la palabra para expresar sus planteamientos. Utilizaron micrófonos y bocinas con el fin de transmitir el mensaje entre los participantes y los transeúntes, pero principalmente como vía para hacer llegar sus inconforimdades y solicitudes a las autoridades.

Thelma Cabrera, exaspirante a la Presidencia de la República y dirigente local de Codeca, señaló que los defensores y defensoras de la madre tierra nunca se cansan. "Cada uno de ustedes, desde sus comunidades, nos animamos a seguir adelante en la lucha, a seguir ejerciendo nuestros derechos a manifestación, a resistencia y a luchar por la constitución de un Estado Plurinacional. Claro debemos dejar este mensaje a los funcionarios públicos, desde presidente, diputados, jueces, gobernadores, alcaldes, este mensaje que, como pueblos, traemos", expresó.

"Al Gobierno le exigimos que atienda las demandas agrarias. Nosotros somos gente trabajadora, no somos delincuentes para que cuando nos organizamos a luchar por los derechos de nuestra casa común, que es la madre tierra, nos encarcelen, nos asesinen, nos criminalicen. Queremos un alto a esa persecución. Queremos que nos vean como seres humanos y no animales ni delincuentes. Estamos hartos de tantos desalojos, de comunidades que estamos defendiendo la tierra", añadió.

En otra parte de su discurso se refirió también a la necesidad de promover el respeto de los derechos laborales y el acceso al servicio de energía eléctrica para las comunidades. Asimismo, criticó el aumento salarial que se asignaron los diputados al Congreso de la República desde el año pasado, pues consideró que contrasta con la situación de la población en general, marcada por sueldos bajos, desempleo, falta de servicios de salud y educación dignos.

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Thelma Cabrera, exaspirante a la Presidencia de la República, expresa peticiones de los manifestantes en la plaza de la Constitución el miércoles, 22 de abril, en Ciudad de Guatemala. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Sus palabras fueron respaldadas con aplausos y demás expresiones por parte de la multitudinaria protesta que, sin importar el cansancio, la exposición al sol y las altas temperaturas, desfiló en las calles capitalinas este día, dejando a su paso mensajes enfocados en instar a la ciudadanía a mantenerse vigilantes ante los distintos procesos que se desarrollan en el país y defender la democracia.

Los manifestantes también pidieron al presidente Bernardo Arévalo romper con los "pactos de impunidad" en la elección del Fiscal General y garantizar un Ministerio Público independiente.

Otro de los puntos planteados fue la intervención estatal ante los abusos en el servicio de energía eléctrica, incluyendo la propuesta de su nacionalización para evitar conflictos en las comunidades.  De igual forma, solicitaron transparencia en la elección de Contralor General de Cuentas, que está próxima a realizarse, y se solidarizaron con la lucha estudiantil por la educación pública universitaria.

Entre la serie de demandas que expresan, los guatemaltecos que convocaron a las protestas de este día hicieron un llamado para avanzar hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional que permita la construcción de un nuevo modelo de Estado.

Caos vial por masiva presencia de manifestantes

Las marchas que se desarrollaron este miércoles generaron serias complicaciones para la circulación vehicular en diferentes sectores. Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito de la capital, la situación más complicada se concentró en varios puntos estratégicos, siendo los más afectados:

  • El Periférico, donde los manifestantes bloquearon los cuatro carriles y permanecieron varios minutos sobre el Puente del Incienso, lo cual afectó severamente a quienes intentaban cruzar la ciudad.
  • Ruta del Atlántico, donde a pesar de su alta demanda de tránsito, se tenían algunas alternativas como la calzada La Paz, la 21ª avenida, la avenida Las Victorias y la 10ª avenida en el Barrio Moderno.
  • El tercer sector que experimentó un impacto severo es el Obelisco. Se afectó especialmente a quienes se dirigían a las áreas administrativas en el corredor de las zonas 10, 4 y 5, que se observaron totalmente llenas y saturadas.
  • La avenida Bolívar se presentó como el cuarto punto con mayor demanda, donde la alta afluencia de personas generó incluso la modificación de la circulación de rutas del Transmetro.

En imágenes

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

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Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

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Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

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Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

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Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital | Omar Solís/EU

Manifestación de organizaciones sociales y estudiantiles en la capital / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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