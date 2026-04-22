Manifestaciones en la capital: Recorridos, vías alternas e impacto en el tránsito

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otras organizaciones sociales y estudiantiles mantienen una jornada de protestas este miércoles, 22 de abril, en la Ciudad de Guatemala con el objetivo de expresar una serie de pronunciamientos dirigidos a las autoridades enfocados en temas como la elección de rector en la Universidad de San Carlos (Usac) y el nombramiento del próximo fiscal general.
Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala detallaron que desde tempranas horas se observó presencia de manifestantes en distintos puntos, entre estos:
- Calle Martí y 15 avenida zona 6.
- Aguilar Batres y 4ª calle zona 12.
- Puentes Gemelos norte.
- Perímetro del Palacio Nacional zona 1.
- Periférico, en área de colonia Bethania, zona 7.
- Obelisco, zonas 9 y 10.
Desde estos sectores comenzaron poco después de las 07:00 horas las marchas que se dirigen hacia el centro de la Ciudad. En algunos puntos se observa un bloqueo total del paso vehicular y en otros los manifestantes utilizan solo algunos carriles para movilizarse, una situación que ha generado caos vehicular.
Impacto en el tránsito y vías alternas
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, amplió detalles durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del impacto en la circulación vial que generan las manifestaciones y detalló los sectores más afectados:
El primer punto de alta complejidad es el Periférico, donde los manifestantes han bloqueado los cuatro carriles. Se anticipa que podrían concentrarse y permanecer varios minutos sobre el Puente del Incienso, replicando situaciones vividas en ocasiones anteriores. Este bloqueo afecta severamente a quienes intentan cruzar la ciudad.
En segundo lugar, la Ruta del Atlántico, a pesar de su alta demanda de tránsito, cuenta con algunas alternativas como la Calzada La Paz, la 21ª avenida, la Avenida Las Victorias y la 10ª Avenida en el Barrio Moderno. Sin embargo, estas vías alternas también experimentan una congestión considerable, aunque no al mismo nivel de paralización que los puntos principales de protesta.
El tercer sector que experimenta un impacto severo es el Obelisco. La Avenida Reforma, una arteria vital, recibe todo el tránsito proveniente de la Carretera al Salvador, Boca del Monte y Vía Canales. Esta confluencia de vehículos afecta especialmente a quienes se dirigen a las áreas administrativas en el corredor de las zonas 10, 4 y 5, que ya se encuentran totalmente llenas y saturadas.
Finalmente, la Avenida Bolívar se presenta como el cuarto punto con mayor demanda. Aunque cuenta con alternativas como la Avenida Santa Cecilia, la Calzada Atanasio Tzul y el sector de La Castellana, la presencia de manifestantes en esta vía podría complicar aún más la situación.
Peticiones de los manifestantes
La organización Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) publicó un "comunicado urgente" en el que expone una serie de denuncias y demandas dirigidas al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, así como a distintos sectores políticos y económicos del país.
En el documento, CODECA plantea que la tierra debe ser considerada un bien común y no un recurso explotable, señalando que los efectos de su destrucción afectan principalmente a comunidades históricamente excluidas. La organización afirma que estas poblaciones enfrentan criminalización cuando defienden sus territorios, mientras que los responsables de los daños ambientales permanecen impunes.
Entre sus principales señalamientos, CODECA acusa al gobierno de mantener políticas que favorecen desalojos de comunidades rurales y de no garantizar el acceso a la tierra para la mayoría de la población. Asimismo, critica iniciativas legislativas relacionadas con el manejo del agua, argumentando que se impulsan sin consulta a las comunidades y que podrían promover su privatización.
El comunicado también aborda problemáticas vinculadas al servicio de energía eléctrica, denunciando presuntas afectaciones a derechos básicos como educación, salud y alimentación. En ese contexto, la organización exige la revisión de concesiones a empresas distribuidoras y plantea la nacionalización del servicio eléctrico.
En el ámbito económico, CODECA señala el incremento del costo de vida en Guatemala, atribuyéndolo al aumento en el precio de los combustibles y a lo que califica como falta de respuesta gubernamental. Además, cuestiona el aumento salarial aprobado para diputados, argumentando que profundiza la desigualdad social.
La organización también se pronuncia sobre la elección de autoridades en instituciones clave del sistema de justicia, pidiendo procesos transparentes y denunciando supuestas irregularidades recientes. Igualmente, critica la influencia de Estados Unidos en la política y economía del país.
Otro punto destacado del comunicado es el respaldo a movimientos estudiantiles universitarios, en los que CODECA identifica una lucha contra estructuras que consideran ilegítimas dentro de la educación pública superior.
Finalmente, la organización hace un llamado a la población a movilizarse y a organizarse para impulsar la construcción de un "Estado Popular y Plurinacional", planteando la necesidad de una asamblea constituyente que represente a todos los pueblos del país.