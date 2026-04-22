Manifestantes mantienen presencia en áreas de la capital

Desde horas de la madrugada, grupos de personas mantienen presencia en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala debido a la jornada de manifestaciones que se tiene prevista para este miércoles, 22 de abril, en la cual los ciudadanos expresan una serie de peticiones a las autoridades universitarias y de distintos organismos de Estado. En algunos puntos hay bloqueos y en otros las marchas avanzan ocupando solo algunos carriles.
La masiva movilización fue anunciada días atrás por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y colectivos en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que indicaron que las columnas de manifestantes saldrán desde los cuatro puntos cardinales de la capital.
Según reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina y el recorrido que realiza Emisoras Unidas, los manifestantes se reunieron en áreas como:
- Calle Martí y 15 avenida zona 6.
- Aguilar Batres y 4ª calle zona 12.
- Puentes Gemelos norte.
- Perímetro del Palacio Nacional zona 1.
- Periférico, en área de colonia Bethania, zona 7.
- Obelisco, zonas 9 y 10
"Hay movilización en curso y posibles bloqueos, alta afectación en la circulación en los sectores indicados. Se monitorea y coordinan desvíos", detalló la PMT en sus redes sociales.
Peticiones de los manifestantes
Al anunciar las movilizaciones, en conferencia de prensa esta semana los integrantes de las referidas organizaciones expresaron su rechazo a la designación de Walter Mazariegos como rector de la Usac, la cual calificaron como una "imposición" realizada por un Consejo Superior Universitario "cooptado". En su pronunciamiento, señalaron al doctor Rodolfo Chang como el único rector legítimo y exigieron el respeto a la autonomía universitaria.
Asimismo, pidieron al presidente Bernardo Arévalo romper con los "pactos de impunidad" en la elección del Fiscal General y garantizar un Ministerio Público independiente. También demandaron el cese de la persecución y los asesinatos contra defensores de derechos humanos, que calificaron como parte de una violencia sistemática.
Otro de los puntos planteados fue la intervención estatal ante los abusos en el servicio de energía eléctrica, incluyendo la propuesta de su nacionalización para evitar conflictos en las comunidades.
Entre la serie de demandas que expresan, los guatemaltecos que convocaron a las protestas de este día hicieron un llamado para avanzar hacia una Asamblea Constituyente Plurinacional que permita la construcción de un nuevo modelo de Estado.