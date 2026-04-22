 Al-Nassr avanza a la final de la AFC Champions League 2
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Al-Nassr de CR7 avanza a la final de la AFC Champions League 2

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo enfrentará al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo en importancia del fútbol asiático.

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Al-Nassr de Cristiano Ronaldo celebra ante el Al-Ahli - Al Nassr
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo celebra ante el Al-Ahli / FOTO: Al-Nassr

El Al-Nassr se ha instalado en la gran final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo de clubes más importante del continente asiático. El conjunto de Riad cumplió con las expectativas y ratificó su condición de favorito tras imponerse con autoridad en las semifinales, asegurando su presencia en la definición del certamen con una campaña que ha sido prácticamente impecable.

En la antesala de la final, el equipo saudí dejó en el camino al Al-Ahli Doha al golearlos con un marcador de 5-1, mostrando un funcionamiento colectivo sólido y una notable capacidad para resolver momentos clave. Más allá de que Cristiano Ronaldo no tuvo su actuación más brillante, su influencia dentro del campo se hizo sentir, aportando experiencia, liderazgo y peso ofensivo en un equipo que ha sabido responder en todas sus líneas.

El Al-Nassr de Cristiano en busca del título

Ahora, el desafío final será frente al Gamba Osaka, un rival japonés que ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. La final está programada para el sábado 16 de mayo y se disputará a partido único en Arabia Saudita, en el estadio del Al-Nassr, ventaja que el club de Riad se ganó gracias a su rendimiento perfecto a lo largo de la competición.

El encuentro no solo definirá al campeón, sino que también podría marcar un momento histórico para el club y su máxima figura. Para Cristiano Ronaldo, esta final representa la oportunidad de conquistar su primer título oficial con el Al-Nassr y, además, encaminar un posible doblete, considerando que el equipo también lidera la liga saudí. El desenlace promete emociones intensas en un torneo que continúa ganando relevancia en el fútbol asiático.

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Celebración del Al Nassr de Cristiano Ronaldo - Al Nassr FC

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