El Real Madrid valora el regreso de José Mourinho

El futuro del banquillo del Real Madrid vuelve a situarse en el centro del debate tras una temporada que, salvo giro inesperado, cerraría sin títulos. La incertidumbre crece en la cúpula blanca, donde Florentino Pérez analiza posibles cambios de cara al curso 2026-27. En ese contexto, la continuidad de Álvaro Arbeloa no está garantizada, lo que abre la puerta a una baraja de candidatos que ya empieza a tomar forma en el entorno del club.
Entre los nombres que emergen con fuerza aparece un viejo conocido: José Mourinho. El técnico portugués, actualmente vinculado al Benfica, dejó huella en el conjunto merengue durante su etapa entre 2010 y 2013. Su perfil, marcado por la intensidad competitiva y una fuerte personalidad, encaja con la necesidad que algunos sectores del madridismo perciben: recuperar autoridad y carácter en el vestuario tras una campaña irregular.
Mbappé y el guiño a José Mourinho
El posible regreso de Mourinho ha tomado fuerza no solo en medios tradicionales, sino también en redes sociales. Una publicación de la cuenta @Score90 en Instagram, que compara el rendimiento de Cristiano Ronaldo antes y durante la etapa del técnico portugués, así como proyecciones con Kylian Mbappé, ha reavivado el debate. El detalle que más ha llamado la atención es el ‘me gusta’ del propio Mbappé, un gesto que muchos interpretan como una señal, aunque sin confirmación oficial, del impacto que tendría el regreso de "Mou" en el vestuario.
Según diversos reportes, el influyente agente Jorge Mendes habría acercado la posibilidad a la dirigencia del club, donde la propuesta ya estaría siendo valorada. La idea de recuperar a un entrenador con experiencia en escenarios de máxima presión seduce a una directiva que busca respuestas inmediatas. Sin embargo, cualquier decisión dependerá del análisis interno y del proyecto deportivo que el Real Madrid quiera construir en una nueva etapa que podría, una vez más, tener a Mourinho como protagonista.