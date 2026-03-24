TSE cancela el partido Semilla

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dejaron el ente electoral a las nuevas autoridades la semana pasada, oficializaron la cancelación del partido oficial Movimiento Semilla tras rechazar una apelación qué buscaba reactivar a la organización Política
"Lamentamos la resolución del TSE relacionada con Movimiento Semilla, pero este proceso no termina aquí. Vamos a agotar todas las instancias y recursos que la ley permite.", indicó el partido Movimiento Semilla a través de una publicación en X.
Semilla agregó que sigue firme en sus principios, en su gente y en su compromiso con Guatemala
En noviembre de 2024, el Juzgado Séptimo Penal determinó la cancelación de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, con el cual fue electo el actual gobernante de la república, Bernardo Arévalo.
El juez Fredy Orellana ordenó al ente electoral hacer efectiva la cancelación de la organización política, que se encuentra suspendida por un proceso penal en su contra que el Ministerio Público (MP) inició en 2023 por supuestas anomalías en su formación.
La entonces magistrada del TSE, Blanca Alfaro, confirmó que el órgano jurisdiccional notificó sobre esta resolución a la Dirección del Registro de Ciudadanos y recordó que esa oficina tiene autonomía para actuar, por lo que enfatizó que no podría asegurar si se va a acatar o no esa orden.
"Desde mi opinión, la Corte ha dicho que solo el TSE podría iniciar un proceso de cancelación, que no es de 12 horas, como dice la nota, eso lleva meses en el debido proceso. Aquí no le están dando ni el debido proceso", expresó.