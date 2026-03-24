Presidenta TSE: "Aspiro a liderar un TSE que recupere y fortalezca la confianza ciudadana"

La noche de este martes 24 de marzo se realizó la presentación oficial de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) periodo 2026-2032, con la presencia de los presidentes del presidente, Bernardo Arévalo y la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes Castañeda.
La magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariella Rivera Acevedo, instó a todos los actores a fortalecer el sistema electoral, siendo la democracia resultado del esfuerzo de toda la nación.
"La integridad de nuestro sistema electoral ha sido cuestionada, estos desafíos no deben debilitarnos deben impulsarnos a mejorar. Es imprescindible revisar modernizar y fortalecer nuestra normativa así como también optimizar la organización y el funcionamiento del Tribunal", manifestó Rivera Acevedo.
La magistrada presidenta del TSE también hizo un llamado a la unidad nacional, a la sociedad guatemalteca, a los órganos del Estado y a todos los actores a trabajar juntos para fortalecer el sistema electoral, la democracia.
"Yo aspiro a liderar un Tribunal Supremo Electoral que recupere y fortalezca la confianza ciudadana, una institución que se distinga por su transparencia, su independencia y el compromiso con la legalidad, un Tribunal que esté a la altura de la historia y de las legítimas aspiraciones del pueblo de Guatemala", agregó la magistrada presidenta del TSE.
Acevedo también agradeció a los diputados y a la comisión de postulación por haber depositado su confianza en este nuevo tribunal y pidió que continúen apoyándoles y acompañándoles.
Nuevas autoridades electorales
Los nuevos magistrados del TSE que asumirán el cargo en los próximos días son:
Titulares
- Mario Alexander Velásquez Pérez.
- Roberto Estuardo Morales Gómez.
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
- Karin Virginia Romero Figueroa.
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.
Suplentes
- Giovanni Francisco Soto Santos.
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán.
- Francisco Javier Puac Choz.
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
- Alfredo Skinner - Klée Arenales.
TSE arranca transición con planificación electoral y análisis de recursos
El pasado miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades entrantes y salientes del órgano electoral con el objetivo de abordar una serie de temas prioritarios para la entidad.
Tras finalizar el acercamiento, el magistrado titular electo, Quelvin Jiménez, brindó detalles a los medios de comunicación sobre los puntos a los cuales se les dio seguimiento. Explicó que se hizo la presentación del plan operativo preelectoral y se discutió la planificación presupuestaria para el presente año. Sobre este último punto, compartió que se dará seguimiento en el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas.
Asimismo, mencionó que se inició con el análisis del plan para el próximo proceso de Elecciones Generales y la programación con respecto a este evento. También, se conocieron puntos relacionados con temas informáticos de las votaciones de 2027.
Los togados también compartieron información durante la reunión acerca del plan nacional de empadronamiento y abordaron las metas que se buscan alcanzar.
Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital*