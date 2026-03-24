 Presidenta TSE: "Aspiro a liderar un TSE que recupere y fortalezca la confianza ciudadana"
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Presidenta TSE: "Aspiro a liderar un TSE que recupere y fortalezca la confianza ciudadana"

Los magistrados titulares y suplentes del TSE hicieron su presentación oficial ante funcionarios de Gobierno y políticos.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032 hicieron una pesentación oficial., Foto Omar Solís
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032 hicieron una pesentación oficial. / FOTO: Foto Omar Solís

La noche de este martes 24 de marzo se realizó la presentación oficial de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSEperiodo 2026-2032, con la presencia de los presidentes del presidente, Bernardo Arévalo y la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes Castañeda. 

La magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariella Rivera Acevedo, instó a todos los actores a fortalecer el sistema electoral, siendo la democracia resultado del esfuerzo de toda la nación. 

"La integridad de nuestro sistema electoral ha sido cuestionada, estos desafíos no deben debilitarnos deben impulsarnos a mejorar. Es imprescindible revisar modernizar y fortalecer nuestra normativa así como también optimizar la organización y el funcionamiento del Tribunal", manifestó Rivera Acevedo. 

La magistrada presidenta del TSE también hizo un llamado a la unidad nacional, a la sociedad guatemalteca, a los órganos del Estado y a todos los actores a trabajar juntos para fortalecer el sistema electoral, la democracia. 

"Yo aspiro a liderar un Tribunal Supremo Electoral que recupere y fortalezca la confianza ciudadana, una institución que se distinga por su transparencia, su independencia y el compromiso con la legalidad, un Tribunal que esté a la altura de la historia y de las legítimas aspiraciones del pueblo de Guatemala", agregó la magistrada presidenta del TSE. 

Acevedo también agradeció a los diputados y a la comisión de postulación por haber depositado su confianza en este nuevo tribunal y pidió que continúen apoyándoles  y acompañándoles. 

Nuevas autoridades electorales

Los nuevos magistrados del TSE que asumirán el cargo en los próximos días son:

Titulares

  • Mario Alexander Velásquez Pérez.
  • Roberto Estuardo Morales Gómez.
  • Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
  • Karin Virginia Romero Figueroa.
  • Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Suplentes

  • Giovanni Francisco Soto Santos.
  • Joaquín Rodrigo Flores Guzmán.
  • Francisco Javier Puac Choz.
  • Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
  • Alfredo Skinner - Klée Arenales.

TSE arranca transición con planificación electoral y análisis de recursos

El pasado miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades entrantes y salientes del órgano electoral con el objetivo de abordar una serie de temas prioritarios para la entidad.

Tras finalizar el acercamiento, el magistrado titular electo, Quelvin Jiménez, brindó detalles a los medios de comunicación sobre los puntos a los cuales se les dio seguimiento. Explicó que se hizo la presentación del plan operativo preelectoral y se discutió la planificación presupuestaria para el presente año. Sobre este último punto, compartió que se dará seguimiento en el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas.

Asimismo, mencionó que se inició con el análisis del plan para el próximo proceso de Elecciones Generales y la programación con respecto a este evento. También, se conocieron puntos relacionados con temas informáticos de las votaciones de 2027.

Los togados también compartieron información durante la reunión acerca del plan nacional de empadronamiento y abordaron las metas que se buscan alcanzar.

Congreso juramenta a magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes ejercerán funciones en el período 2026-2031.

Con información de Omar Solís Emisoras Unidas Digital*

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