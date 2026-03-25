Óscar Santis con posibilidad de salir al extranjero 2026

Óscar "Lelo" Santis, padre del jugador de Antigua G. F. C. y seleccionado de Guatemala, Óscar "Lelito" Santis ratificó hoy en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala que su descendiente tiene ya algunos pasos adelantados respecto a la posibilidad de ser fichado en el extranjero al final de la temporada 2025-2026.
Ante la consulta si al final de la temporada, Santis, que hoy cumplió 27 años de edad, podría tener una chance de jugar en el extranjero, el padre de Óscar aseguró: "Así es. Solo quiero aclarar de que así es, solo que se lleven los términos a cabo con Antigua (su actual club); él (Óscar Santis) ya tiene toda la papelería para coordinar esto", aseguró el padre de los jugadores Santis.
En esa línea continuó: "Ya está la propuesta, ya hay intercambio de correos para poder realizar esto". Por lo prematuro de las pláticas, por el momento no se ha revelado ningún dato del club que pretende a Óscar Santis, y con ello existe un desconocimiento si la posibilidad es en América, Europa u otro tipo de continente.
Sobre la posibilidad que tiene Santis de jugar en el extranjero, su papá reiteró: "Ya se manejó en otra área de información, entonces no me queda más que decir que así es (existe la propuesta), pero esperemos que se dé".
Sobre cómo se inició el proceso de este nuevo acercamiento con el jugador para ser fichado en el extranjero, Óscar "Lelo" Santis contó: "Nos mandaron la propuesta y hay gente que está trabajando. A él (jugador) lo representa una empresa costarricense, que es la que lo maneja ahora; ellos son los encargados, yo soy el representante acá en Guatemala, y gracia a Dios, han manejado bien la situación y esperemos que esto tenga un buen final feliz para que Santis se vaya".
¿Diego Santis al extranjero?
Sobre su otro hijo futbolista, Diego Santis, Óscar contó que en la actualidad él viene teniendo un tema de recuperación tras una lesión de rodilla la cual se dio durante un juego ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
"Con Diego hace poco tuvo una lesión en El Trébol jugando con Municipal, está en la etapa de recuperación, y sigue trabajando fuerte para poder ver qué se puede hacer con él", expresó su padre.
Añadió: "También ya hay acercamientos para poder hacer algo con él, si es que se da, él también tiene la propuesta de poder salir. Esperando que siga manteniendo un nivel de juego".
"Lelo" Santis recordó que hoy es el cumpleaños de uno de sus nueve hijos, Óscar Santis, quien actualmente está concentrado con la Selección Nacional de Guatemala que juega este viernes a las 13:30 horas un duelo amistoso ante Argelia como parte de la Fecha FIFA de marzo, que sirve a la mayoría de selecciones mundialistas como preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
*Entrevista: minuto 30:50 del Facebook Live