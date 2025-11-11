 Óscar "Lelo" Santis envía emotivo mensaje a sus hijos
Deportes

Óscar "Lelo" Santis envía emotivo mensaje a sus hijos, Óscar y Diego

Mediante un mensaje publicado en Facebook, "Lelo" Santis salió en defensa de Óscar, últimamente criticado fuertemente por la prensa panameña.

Los hermanos Santis se alistan para los dos partidos más importantes de la Selección Nacional de Guatemala
Los hermanos Santis se alistan para los dos partidos más importantes de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: Instagram de Óscar y Diego Santis

Óscar "Lelo" Santis, padre de los seleccionados guatemaltecos, Óscar y Diego, emitió un mensaje en su cuenta personal de Facebook para bríndales las palabras de apoyo a sus hijos, quienes actualmente se encuentran concentrados en la Selección Nacional de Guatemala de cara a los dos partidos más relevantes de la "Azul y Blanco" en su historia, ya que busca una primera clasificación al Mundial de la FIFA, y está a dos triunfos de conseguirlo.

Estamos a tres (dos) días de dar inicio a dos partidos importantes para Guatemala. Todos queremos ganar, pero los partidos primero se juega y luego se disfrutan", escribió en Facebook don "Lelo" Santis.  

Añadió: "Como padre de Diego y Óscar, lógicamente quiero lo mejor para ellos, pero estamos conscientes que Panamá es un rival difícil, aunque no imposible de ganarle".

Óscar "Lelo" Santis también hizo referencia a que con la boca cerrada se hacen mejor las cosas, y en esa línea apuntó: "Y va a ganar el que haga un mejor partido, y ojalá seamos nosotros".

Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

Asimismo, la FFG, detalla desde que horas estarán abiertas al público las puertas del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

El deseo del papá de Óscar y Diego

Dentro de su mensaje de apoyo, el padre de los futbolistas también expresó sus buenas vibras para los dos seleccionados nacionales, y quienes, son parte del Antigua G. F. C., el campeón defensor del futbol mayor guatemalteco.

"A Óscar le deseo lo mejor, aunque le han tirado duro los panameños, pero confío en las cualidades de mi hijo y su instinto goleador", expresó "Lelo". "Y qué decir de mi Dieguito, que me hace recordar cuando yo jugaba con ese impecable carácter", añadió el exfutbolista chapín.

Óscar Santis (papá): “Hoy no ganaron los Santis, ganó toda Guatemala”

El padre de Óscar Santis dijo en Emisoras Unidas: “Lo que hoy hizo no lo hace cualquiera, mi hijo sigue haciendo historia dentro del futbol de Guatemala”.

La crítica a Óscar Santis

En una de las recientes declaraciones del periodista y creador de contenido, José Miguel Domínguez, alias "Chepe "Bomba", se refirió a Óscar Santis y aseguró: "Lo más que me asusta a mí es ese tal Santis, que para mí no es la gran cosa, para mí José Fajardo, Cecilio Waterman, Tomás Rodríguez, cualquier delantero panameño supera con creces a un hombre como Óscar Santis, quien juega en Antigua de la Primera División de Guatemala (Liga Mayor), no estamos hablando de un hombre que juega en España, ni Italia, es un hombre que juega en el Antigua, él maneja un nivel centroamericano.

El jugador Óscar Santis es uno de los máximos goleadores de Selección Nacional de Guatemala, la cual encabezan Carlos Ruiz (68) y Juan Carlos Plata (35).

Óscar Santis: “Estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera”

El seleccionado nacional asegura que en “noviembre será una fiesta en nuestro país”.

