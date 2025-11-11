 Federación emite recomendaciones para ingresar a El Trébol
Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

Asimismo, la FFG, detalla desde que horas estarán abiertas al público las puertas del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Federación brindó recomendaciones para ingresar al estadio El Trébol
Federación brindó recomendaciones para ingresar al estadio El Trébol / FOTO: RR. SS.

A dos días de celebrarse el partido más relevante en la historia de la Selección Nacional de Guatemala, que busca ante Panamá un triunfo que le acerque a las puertas del Mundial 2026, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) dio a conocer el horario en el cual se abrirán las puertas del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Según la publicación hecha esta tarde en sus plataformas digitales, la Federación informó: Apertura de puertas, ingreso al estadio, 15:00 horas.

Es de recordar que el partido entre Guatemala y Panamá, del próximo jueves 13 de noviembre, será a las 20:00 horas en El Trébol, y con la noticia divulgada esta tarde, los guatemaltecos tendrán el margen de cinco horas para poder acceder al escenario deportivo de zona 3.

Es importante recalcar, que previo al ingreso habrá un dispositivo de seguridad que permitirá que la entrada de los aficionados se de ordenada y rápida.

Recomendaciones de la Federación

La Federación del Futbol de Guatemala también detalló una serie de recomendaciones para los aficionados a la Selección Nacional quienes compraron su boleto y acompañará a la "Bicolor" este jueves al partido trascendental ante los panameños. 

  • El pase de entrada será el Documento Personal de Identificación (DPI). En ese sentido, la Federación pide a los aficionados tener en mano el documento y los boletos digitales listos (guardados en el teléfono móvil)
  • No se aceptarán capturas de pantalla, ni impresiones.
  • El boleto debe de ser presentado de forma digital
  • Primer anillo: La entrada será en grupo; quien compró las entradas debe presentar el DPI y entrar junto a todos sus acompañantes -se realizará la lectura de sus entradas para ingresar al perímetro del estadio-. No se permitirá el ingreso a nadie sin el DPI del comprador, ni a personas cuyas entradas no esté a su nombre o de sus acompañantes
  • Segundo anillo: Para entrar al estadio, la lectura se realizará nuevamente. De igual manera, todo el grupo deberá ingresar junto.

La Federación insiste en que la apertura de los anillos de seguridad y del ingreso al estadio El Trébol será a las 15:00 horas, por lo que recomiendan llegar lo más temprano posible y con toda la documentación lista para un ingreso rápido y sencillo.

