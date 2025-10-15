Óscar Santis dice vivir "un momento muy lindo" en su carrera

Óscar Santis recibió una asistencia de oro por parte de Jesús López para hacer un gol con sabor a gloria deportiva y un olfato a clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para la Selección Nacional de Guatemala tras vencer anoche a El Salvador en condición de visitante 0-1 y estar a dos triunfos de una histórica clasificación mundialista.
Tras ser el héroe de toda Guatemala, el futbolista que se desempeña en el Antigua G. F. C., brindó declaraciones a la prensa nacional que hizo la expedición hasta territorio salvadoreño, entre ellos, Emisoras Unidas de Guatemala.
"Muy agradecido con Dios, con el esfuerzo de cada compañero. Este grupo está muy unido. Demostramos garra y carácter para esta clase de partidos. Este triunfo es de todos", dijo Óscar Santis en sus primeras declaraciones.
Añadió: "Dependemos de nosotros. Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos enfocado en lo que sabemos hacer. Hemos sumado en canchas difíciles".
Vive el mejor momento de su carrera
A Óscar Santis se le consultó por el gol y su actual momento en la Selección Nacional de Guatemala, a lo que respondió: "Ahora estoy viviendo un momento muy lindo de mi carrera, me toca que disfrutarlo con los pies sobre la tierra, agradecido con Dios porque me tiene acá. Es un orgullo portar esa camiseta".
Por último, Óscar Santis se refirió a los partidos de noviembre donde Guatemala buscará ante Panmaá y Surinam triunfos que lo lleven a la Copa del Mundo de la FIFA.
"Ya lo pasado está (derrota ante El Salvador en Guatemala), ya no podemos componer nada, hoy tenemos que ver para adelante. Noviembre será una fiesta en nuestro país", dijo Santis.
"Somos un país muy futbolero, Guatemala disfruta mucho del futbol, siempre anda apoyando en las buenas y las malas. Es algo muy lindo se disfrutará bastante", sentenció.